Ispanaklı Börek Tarifi için Gerekli Malzemeler

Ortalama (6-8 Kişilik) olarak hazırlayabileceğiniz ıspanaklı börek tarifimizin için hazırlamanız geken malzemeler şu şekilde;

300 gram ıspanak

1 paket kuru maya

Bir kase yoğurt

700 gram un

1 adet yemeklik doğranmış soğan

2 diş sarımsak

200 ml süt

250 gram beyaz peynir

1 çay kaşığı tuz

Bir tatlı kaşığı susam

Bir tatlı kaşığı çörek otu

50 gr toz şeker

2 adet yumurta

Sıvı yağ

70 gram eritilmiş tereyağı

Yarım çay kaşığı kadar karabiber

Yarım çay kaşığı rendelenmiş muskat

Ispanaklı Börek Tarifi

Malzemelerimizi hazırladıysak artık tarife geçebiliriz. Ispanaklı böreğimizin yapılış aşamaları iç harcının hazırlanması, hamurun hazırlanması ve fırına verilmesiyle üç kolay aşamadan ibarettir. Hazırsanız iç harcımızın hazırlanışından başlayalım.

İç harcının hazırlanışı

Ispanaklı böreğimizin harcı için ayırmış olduğumuz bir adet soğanı ince ince doğrayın.

Doğranmış soğanları kavurmak için bir miktar sıvı yağ ile birlikte tavaya aktarın ve kısık ateşte pembeleşene kadar kavurmaya devam edin.

Soğanlar kavrulmaya hazırlanırken börek için ayırdığınız ıspanakları iyice yıkayarak doğrayın.

Soğanlar pembe rengini aldığında tavanın içine ıspanakları, karabiberi ve muskatı belirtilen ölçülerde ekleyin.

Kısık ateşte 5 dakika daha pişirin ve peynirinizi rendeleyerek ilave edin.

Hazırlamış olduğunuz harcınız sulanmışsa, suyunu süzün ve artık soğumaya ayırabilirsiniz.

Börek hamurunun hazırlanışı

Börek hamurumuz için ılık süt,krema, maya ve toz şekeri geniş bir kaba ekleyerek karıştırın.

15 dakikalık bir dinlenme süresine bırakın ve sonrasında yumurta ve terayağını ilave ederek yeniden karıştırın.

Karışımın üzerine ununuzu yavaşça eleyin ve ellerinizle hamur toplanana kadar yoğurun.

Hazırladığınız hamurunuzu top haline getirerek üzerini nemli bir bezle örtün ve 30-40dk kadar kabarması için dinlendirin.

Sürenin sonunda hazırladığınız hamuru tezgahınıza alıp 6 parçaya bölün.

Bölmüş olduğunuz parçaların her birini ince ve dikdörtgen olucak şekilde açın.

Hamurunuzun uzun kenarlarına hazırlamış olduğunuz iç harcını ekleyerek rulo halinde sarın.

İlk hazırladığınız ruloyu kendi etrafında döndererek yapışmaması için yağ sürülmüş fırın tepsisinin ortasına koyun ve diğer ruloları da etrafına sarın.

Üzerlerine yumurta sarısı ve yoğurt sürüp, çörekotu ve susamlarınızı serpin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 dakika kadar kızarana kadar pişirin.

Ispanaklı nefis böreğimiz artık hazır. Ilık halde servis edebilirsiniz.

Püf Noktaları

Ispanaklı böreğinizin hoş bir tada sahip olması için hamunuzun kıvamı çok önemlidir. Hamurun yumuşak ve ağızda dağılan bir kıvamda olması için tarifte de belirttiğimiz gibi unu yavaşça eleyerek kontrollü bir şekilde yoğurmalısınız.

Hamuru hazırladıktan sonra üzerini örtmeli ve kabarması için beklenen 30-40 dakikalık süreyi es geçilmemelisiniz.

Aynı zamanda hamurun içine eser miktarda üzüm veya elma sirkesi ilave etmek, hamurun yumuşak bir kıvamda olmasında etkilidir. Ekleyecek olduğunuz sirke, börekte kesinlikle koku bırakmaz.

Besin Değerleri

Bir porsiyonluk ıspanaklı börek ortalama 300 kaloridir. Tahmini besin değerleri ise şu şekildedir;