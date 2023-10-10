Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kayıplara karışan özel birey Elanur Yıldırım’dan 2 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, zihinsel engeli bulunduğu öğrenilen Elanur Yıldırım (23), 2 gün önce İlimtepe Mahallesi Belen köyünde ailesiyle birlikte yaşadığı evinden dışarıya çıktı ve bir daha dönmedi. Elanur’dan haber alamayan ailesi, telaşlanarak kayıp başvurusunda bulundu. Son olarak Necmettin Erbakan Kültür Merkezi civarında halk otobüsünden indiği görülen Elanur, polis ve jandarma ekiplerince aranıyor.