Köyde açılan sondaj su kuyusunun enerji ihtiyacını karşılamak üzere kurulan güneş panellerinin montajı tamamlandı.

Bu sayede köy, artık kendi elektriğini üreterek su ihtiyacını karşılayabiliyor.

Proje kapsamında yapılan açıklamada, Halhalca Köyü Muhtarı Tevfik Öner, "Köyümüze açmış olduğumuz Sondaj Su kuyusunun Elektrik üretme Güneş panellerimizin montajını yaptık. Artık kendi elektriğini üretip suyu basıyor. Güzel köyümüze hayırlı olsun. Destekleriz için teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ