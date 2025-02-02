Dün itibarıyla elektrik faturalarına yeni tarife uygulaması başladı. Aylık elektrik faturası 1.049 TL ve üzeri olan konut abonelerine yaklaşık yüzde 100 oranında zam yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Gölge Enerji Bakanı Deniz Yavuzyılmaz, ilerleyen dönemlerde 495 TL ve üzerindeki faturalara ise yüzde 140 oranında bir artış yapılacağını belirtti.

"BU VATANDAŞA DARBEDİR"

Yavuzyılmaz, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, iktidarın aldığı bir kararla milyonlarca konut abonesini serbest tüketici tanımına soktuğunu vurguladı ve “Aylık faturası 1.049 TL ve üzerinde gelen konut abonelerini sabit fiyat tarifesinden çıkardı. Piyasa Takas Fiyatı’nın (PTF) geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine dahil etti. Böylece aboneleri özel elektrik üretim şirketlerinin insafına bıraktı. İlerleyen aylarda aylık elektrik tüketimi 495 TL’nin üzerinde olan konut aboneleri de değişken fiyat tarifesine dahil edilecek ve elektrik faturalarına yüzde 140 zam gelecek. Bu vatandaşa darbedir, enflasyonun altında ezmektir” dedi.