Turkcell’in gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedeflediği “Yarının Teknoloji Liderleri” proje yarışmasına başvurular hız kesmeden sürüyor. Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmada birinci olan proje 1 milyon TL, ikinci 800 bin TL, üçüncü ise 600 bin TL ödül kazanacak. Ayrıca jüri tarafından seçilecek üç farklı proje de 300’er bin TL ile desteklenecek.



Yarışma, gençlerin geleceğe yön verecek projelerini ortaya çıkarmayı ve bu projelerin teknoloji ekosistemi ile topluma değer katmasını teşvik etmeyi hedefliyor. Bu yıl ikinci kez düzenlenen etkinlik, öğrencilere alanında uzman jüri üyelerine projelerini sunma ve büyük ödüller için rekabet etme imkânı tanıyor. Katılımcılar başvurularını bireysel olarak ya da en fazla üç kişiden oluşan takımlar halinde gerçekleştirebiliyor.



Başvurular 15 Şubat'a kadar sürecek

Yarışma kapsamında; yeni nesil mobil iletişim, bulut bilişim, akıllı cihazlar, siber güvenlik, finansal ve ticari dönüşüm, büyük veri ve veri analitiği, yapay zekâ ve makine öğrenimi, çevre dostu ve sürdürülebilir teknolojiler, dijital eğlence ve oyun dünyası, dijital sağlık ve dijital eğitim, herkes için erişilebilirlik ve kapsayıcılık alanlarında projeler üretilebilecek. Türkiye'deki tüm lisans öğrencilerine açık olan "Yarının Teknoloji Liderleri" için son başvuru tarihi ise 15 Şubat olarak belirlendi. Detaylı bilgi ve başvurular için turkcell.com.tr/yarininteknolojiliderleri adresi ziyaret edilebiliyor.

