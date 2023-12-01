Emeklilere yönelik Kasım ayında sunulan finansal avantajlar, maaş alan bireyler için önemli bir dönemi vurguluyor. Bu özel zaman dilimi, emeklilerin maaş ilişkilerini gözden geçirme ve daha avantajlı koşullara geçiş yapma fırsatı sunan çeşitli avantajlarla dolu. Özellikle emekli maaşı promosyonları, dönem içinde dikkat çeken ve değerlendirilmesi gereken bir konu olarak öne çıkıyor. Maaş taşıma işlemi ise son derece basit bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Kasım sonuyla birlikte emekli maaşı alan bireyler için banka promosyonları önemli bir gündem maddesi haline geldi. Emekliler, mevcut bankalarından memnun değillerse ya da taahhüt süreleri dolmuşsa istedikleri bankaya maaşlarını taşıma şansına sahipler. Belirlenen asgari tutarları aşan promosyonlar sunan bankalar, emeklilere çekici fırsatlar sunuyor. İşlemler, banka şubeleri aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.

Bazı Bankalar ve Avantajları

QNB Finansbank

Aylık gelire göre değişen 4.800 ile 8.000 TL arasında promosyon vermektedir. Ayrıca kredi kartı kullanımında özel indirim avantajları sunmaktadır.

Akbank

6.000 ile 10.000 TL arasındaki promosyon vermektedir. Ek chip para fırsatları da bankanın sağladığı ayrıcalıklar arasındadır.

TEB

Başvuru yapanlara aylık gelire bağlı olarak ödenen 3.000 ile 5.000 TL arasındaki promosyon sunulmaktadır.

İş Bankası

Aylık gelire bağlı olarak değişen 4.500 ile 7.500 TL arasındaki promosyon ödenmektedir.