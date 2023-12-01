İŞKUR, büyük çaplı işçi alımını duyurdu! Tam 29 bin kişi, çeşitli meslek kollarında istihdam edilecek. Peki personel alımı için başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar…

İŞKUR, KPSS’siz ve mülakatsız, en az ilkokul mezunu olan 29 bin kişiyi işe alacak. İŞKUR, kurumların listesini ve ilanlarını tek tek açıkladı.

İşkur İş Başvuru Süreci

İŞKUR üzerinden Beden İşçisi alım ilanlarına başvurmak isteyen adaylar, esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmalı ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Beden İşçisi" yazarak ara tuşuna tıklamalı. Ardından beden işçisi alımına dair tüm ilanlar listelenecek olup bu ilanlara girerek e-Devlet şifresi ile giriş yapmak şartıyla ilanlara kolayca başvurulabilir. Başvuru için aranan şartları ise şu şekilde sıralamak mümkündür:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- En az ilköğretim mezunu olmak,

- 18 ile 45 yaş aralığında olmak,

- Vardiyalı çalışma sistemine uygun olmak,

- Bazı firmaların talebi üzerine B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.