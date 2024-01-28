Emeklilere yapılan zamda, tüm emeklilere eşit oranda yansımayan bir durum ortaya çıktı. Yapılan zam oranı yüzde 49,25 olarak açıklanmış olsa da, en düşük emekli aylığı alan bazı emekliler bu orandan tam anlamıyla faydalanamadı. Bazı emeklilerin zam oranı yüzde 33'te kaldı ve bu durum emekliler arasında eşitsizliğe neden oldu. Bu durumu değerlendiren AK Parti'den yeni bir adım atılacağına dair kulislerde hareketlilik yaşanıyor.

En düşük emekli maaşı alanlara yapılan zamda, SGK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin zam oranlarının eşitlenmesi tartışmalara neden oldu. Ancak, tüm emekliler için geçerli olacak yüzde 49,25'lik zam oranı, neredeyse 6 milyon emekli için geçerli olmadı. Bazı emeklilerin kök maaşı hesaplamalarına göre, bu orandan tam anlamıyla faydalanamayacakları ortaya çıktı. AK Parti'nin en düşük emekli maaşını artırma kararı almasına rağmen, bu durum düşük maaş alan emekliler arasındaki eşitsizliği gidermedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre, zam oranının emekliler arasında eşitlendiği belirtilse de, bu eşitlemenin bazı emeklilerde yetersiz kaldığı görülmekte. Emekliler arasındaki eşitsizliği gidermek adına AK Parti'nin yeni adımlar atabileceği ve en düşük emekli maaşını artırabileceği konuşuluyor.

2024 yılının "Emekli Yılı" ilan edilmesiyle birlikte, hükümetin emeklilere yönelik hummalı bir çalışma yürüttüğü belirtiliyor. Emeklilere ekonomik ve sosyal destek sağlamak amacıyla çeşitli düzenlemelerin yapılacağı ifade ediliyor. Ancak, seçim öncesi yüzde 33'te kalanların maaşları için yeni bir hazırlık yapılması bekleniyor.

Ekonomi yazarı Dr. Şeref Oğuz'un açıklamalarına göre, en düşük emekli maaşı alanlara seçim öncesinde zam yapılması beklentisi bulunuyor. Ancak, bu zammın yüzdelik olarak değil, rakamsal olarak gerçekleşmesi gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca, tüm emekliler için kademeli bir artışın da gündemde olduğu belirtiliyor.

Seçim öncesinde en düşük emekli maaşının 14-17 bin lira arasına çıkarılacağı konuşulurken, çeşitli alternatiflerin değerlendirileceği ve hükümetin emeklilere yönelik çözümleri tartışmaya açtığı belirtiliyor.