Emekli maaşı promosyonları hız kazanıyor! Bankalar emeklileri kendilerine çekmek için çaba harcıyor. Hatta 12 bin 500 TL promosyon sunan banka dahi bulunuyor.

Yılbaşı yaklaşırken bankalar arasındaki promosyon rekabeti hız kazandı. Ocak ayındaki emekli zammının ardından promosyon miktarlarının daha da artması öngörülüyor. Konuşulan rakamlar arasında promosyonların 13 bin liraya kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Bu kapsamda emekliler, maaş hesaplarını başka bir bankaya taşıyabilecekleri durumları merak ediyorlar. Taahhüt süresi bitmeden banka değişikliği yapmanın mümkün olup olmadığı da önemli bir soru. İşte tüm detaylar...

Bankalar Harekete Geçti!

Ocak ayında emekli kök maaşı zamlanacak. Bu doğrultuda bankalar milyonların maaşı artmadan önce kapsamlı emekli zammına yönelik promosyon yarışına girişti. Temmuz zammının ardından maaşını başka bir bankaya taşıyan emeklilere verilen promosyonlar rekor seviyelere ulaştı. 7.500 lira maaş alan emeklilere bankalar, 7.500 liraya kadar promosyon sunarken en düşük emekli maaşının üstündekilere 10 bin lira ödendi. Yeni yılın hemen öncesinde bankalar, kampanya yarışına katıldı. Emeklilere sunulan promosyon miktarı belli şartlar altında 12 bin 500 liraya ulaştı.