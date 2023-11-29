Sinan Burhan, (Millet Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Akit yazarı) futbolda şike ve bahis iddialarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Burhan "Yakında büyük bir kulübe yönelik bu konuda bir operasyon gerçekleşebilir." ifadeleriyle gündeme bomba gibi düştü.

Türkiye'de son günlerde fenomenler aracılığıyla gerçekleştirilen 'kara para aklama' operasyonları, Fatih Terim Fonu'ndan milyonlarca doların çalınması, şike ve bahis iddialarıyla sallanıyor. Burhan'ın TV 100 programında yaptığı açıklamalar ise ülkeyi sarsacak nitelikte. Burhan "Son dönemde şike ve bahisle ilgili çok ciddi iddialar var. Yakında büyük bir kulübe bu konuda bir operasyon gerçekleşebilir. Çok ciddi bir konu hakkında konuşuyorum." şeklinde konuştu.

4 Büyük Kulüpten Biri de İşin İçinde!

"Sadece belli takımlarla ilgili değil." diyerek şike ve bahis iddialarının sadece belirli takımlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Burhan, Ankara'daki kaynaklarından aldığı bilgilere göre bu meselelerin 4 büyük kulüpten birini de içerdiğini ifade etti. Burhan, şu noktalara dikkat çekti:” Burada bazı menajerler, spor yorumcuları ve kulüp yöneticilerinin bu olayın içinde olduğunu söyleyebilirim. Türk sporunun kurtuluşu için önemli bir kaynağımın ifadesi şu: Türk sporunun kurtarılması için deneyimli isimlerin uzaklaşması dışında başka bir çözüm yok.”