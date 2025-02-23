Emeklilerin maaşlarındaki düşük seviyelere yönelik şikayetler son dönemde sıkça gündeme geliyor. 2024 yılı sonlarına doğru sosyal güvenlik uzmanları, emeklilik koşullarını tamamlayanların hemen emekli olmalarını tavsiye etmişti. Bu tavsiyeye uyanlar, 2025 yılına girmeden emekli olarak maaşlarında yaklaşık yüzde 30'luk bir azalmayı engellediler. Ancak, 2025'te emekli olanlar, 2024'te emekli olmuş olsalardı alacakları maaşın yüzde 30 daha düşük bir miktarıyla karşılaşmaya başladılar.

2026 yılında emekli olacaklar için yeni bir uyarı gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, 2026 yılında emekli olan kişilerin, şu anda hesaplanan maaşlardan yüzde 25 daha düşük bir emekli aylığı alacaklarını belirtti. Yaşanacak bu olumsuz duruma dikkat çeken Tezel, bu konuda çok önemli bir uyarı yaparak, vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

MAAŞLAR YÜZDE 25 DÜŞEBİLİR

Emekli maaşlarındaki yıllara göre yaşanan soruna dikkat çeken Ali Tezel, “2025’te emekli olanlar 2026 yılında emekli olacaklardan yüzde 25 daha az emekli maaşı alacaklar. Bu rakamı enflasyon hedeflerine göre söylüyorum. Enflasyon daha yüksek çıkarsa o zaman bu oran daha da artabilir. Sistem bu şekilde devam ederse 2040 yılına gelindiğinde emekliye verilecek para çöp olacak. 2006 yılında bu kanun çıktı. O dönemden beri bas bas bağırıyoruz. Ancak bunun acısı şimdi çıkıyor. Biz uyardık ama bize inanmadılar. Şimdi yaşayarak bize haklıymışsınız diyorlar.” dedi.

2027 YILINI İŞARET ETTİ!

2027 yılında bir düzenleme yapılabileceğini belirten Ali Tezel, “Bunu düzeltmek için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Ancak bunu yaparlar mı? Şu anda bu yasal düzenlemeyi yapsalar tüm emeklilerin maaşlarını yüzde 31 artırmaları gerekiyor. Bunu emekliye vermezler. AK Parti hükümeti bu çalışmayı yaptı ama ortaya çıkan hesaptan dolayı vazgeçtiler. Ancak bir seçim olursa o zaman işler değişiyor. 2028 yılında seçim var ve 2027 yılında emeklilerin bu sorunlarını düzeltirler. Emeklilere şu anda para verilmek istenmiyor.” şeklinde konuştu.