İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, iki günlük Ödemiş programı kapsamında çeşitli temaslarda bulundu.

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan’ın ev sahipliğinde Belediye Kültür Merkezi’nde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Dr. Cemil Tugay ihtiyaç ve talepleri dinleyerek tek tek not aldı.

Toplantının açılışını yapan Başkan Tugay, “Köyünüzü, mahallenizi sizin tanıdığınız gibi biz tanıyamayız. Önemli olan insanlarımızın mağdur olduğu acil ve öncelikli işleri gecikmeden fark etmemiz ve gerekeni yapmamızdır. Sizlerin yardımına ihtiyacımız var. Beni ve benimle birlikte Büyükşehir’de görev yapan arkadaşlarımızı mesai arkadaşınız gibi görmenizi isterim. Hepimiz aynı uğraş içindeyiz. Vatandaşlarımızın daha iyi yaşamaları için hizmet götüren kişileriz. Hiç kimseyi kimseden ayırmadık. Kırsal bölgelerimizde biraz daha fazla hizmet beklentisi olduğunun farkındayız. Oralarda daha çok çalışacağız” dedi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, “Ödemiş çok büyük bir ilçe. 99 mahallemiz var. Muhtarlarımız aracılığıyla mahallelerdeki sorunları, sıkıntıları birinci ağızdan değerlendirmek istiyoruz. Programa aldığımız çalışmaları da sizlerle paylaşmak istiyoruz” diye konuştu. Taleplerini ileten muhtarlar İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Ovakent ve Bademli’de de kahvehane ve esnaf ziyaretleri yapan Başkan Tugay, Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hurşit Nallı ve yönetim kurulu üyeleri ile de bir araya geldi. Bademli halkı tarafından sevgiyle karşılanan Başkan Tugay’a, 1 Mart’tan itibaren Ödemiş Bademli arasında ulaşımı sağlayacak ESHOT seferi için de çiçeklerle teşekkür edildi. Başkan Tugay, Ödemiş programını Ovakent Bademli Fidancılık Kooperatifi Doku Kültürü Laboratuvarı ziyaretiyle noktaladı. Meyve fidancılığıyla ilgili inovatif çalışmalar yapan merkezi gezen ve çalışmaları inceleyen Başkan Tugay, memnuniyetini ifade etti.