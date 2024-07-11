SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un açıklamalarına göre, emeklilerin gerçek maaşlarını alabilmeleri için bayram ikramiyelerinin kaldırılması gerektiği öne çıkıyor. Son dönemde milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zamları netleşmeye başlarken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24,73, memur emeklilerine ise yüzde 19,31 maaş artışı yapıldığı bildiriliyor. Bu artışlarla birlikte en düşük emekli aylığının 12 bin TL'ye çıkarılması da gündemde yer alıyor.

Ancak emekliler arasında, maaş zamlarının genel enflasyon ve temel yaşam maliyetleri karşısında yeterli olmadığı yönünde endişeler bulunuyor. Özellikle bayram ikramiyesi konusu da tartışma yaratıyor. Özgür Erdursun, bayram ikramiyesi uygulamasının yerine emeklilerin gerçek aylıklarını almaları gerektiğini savunuyor. Erdursun'un değerlendirmesine göre, 2018'den bu yana bayram ikramiyesi asgari ücretin yüzde 62.5'ine denk gelmeli. Güncel asgari ücret üzerinden hesaplandığında bayram ikramiyesinin minimum 10 bin 626 TL olması gerektiği ifade ediliyor.

Erdursun'un görüşüne göre, hükümetin bayram ikramiyesi olarak açıkladığı rakamlar, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmekten uzak kalıyor. Bu nedenle bayram ikramiyesi uygulamasının kaldırılması ve emeklilerin gerçek aylıklarının artırılması gerektiği vurgulanıyor. Bu sayede emeklilerin maaşlarının enflasyon karşısında erimesinin önüne geçilebileceği düşünülüyor.