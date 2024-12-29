Tüm Emekliler Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan, emeklilerin ortalama 8 bin lira olan kök aylığına, temel gıda enflasyon oranında bir artış ve üzerine 10 bin TL seyyanen zam yapılmasını talep etti.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, toplantıya farklı kesimlerden temsilciler katılırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yerine bakan yardımcıları yer aldı. Emekliler, artan yaşam maliyetleri karşısında hükümetten daha yüksek bir emekli maaşı talebinde bulundu.

Başkan Çalışkan, yapılan zam oranlarının açlık sınırına bile yaklaşmadığını belirterek, hükümetin emeklilere yönelik ekonomik desteğini artırması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Çalışkan, sosyal devlet ilkesinin gereği olarak hükümetin emekliler için gerekli kaynakları sağlaması gerektiğini ifade etti. Emekli maaşlarının artırılması için SGK'ya ait arazilerden elde edilecek kira gelirlerinin de kullanılabileceğini önerdi.