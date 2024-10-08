Güler, Türkiye’nin demografik yapısının değiştiğini ve bu değişikliklerin emeklilik politikalarını da etkilemesi gerektiğini savundu. Özellikle genç nüfusun istihdam edilmesi ve mevcut çalışanların emeklilik sürelerinin dengelenmesi gerektiğini dile getirdi.

“Bugün Avrupa’nın birçok ülkesinde emeklilik yaşı 67’lere kadar çıkmışken, Türkiye’nin bu konuda daha adil ve sürdürülebilir bir sistem geliştirmesi gerekiyor,” diyen Güler, yaş ve prim şartlarının yeniden düzenlenmesinin, hem emeklilerin hem de çalışanların yararına olacağını sözlerine ekledi.

Güler, ayrıca mevcut emeklilik sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması için çeşitli alternatiflerin de masaya yatırılabileceğini kaydetti. “Hedefimiz, toplumun her kesimini kucaklayacak, adil ve etkin bir emeklilik sistemi oluşturmak,” dedi. Bu bağlamda, hem kamu hem de özel sektör çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Güler, düzenlemelerin yapılması için gerekli adımların atılacağını ve bu konuda ilgili kurumlarla birlikte çalışacaklarını sözlerine ekledi. Emeklilik sisteminin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili detayların, önümüzdeki günlerde yapılacak toplantılarda ele alınacağını da duyurdu.