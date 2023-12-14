Bankaların ay sonunu getirmekte zorluk çeken emeklilere özel sunduğu kampanyalar yıl sonuna doğru yenilendi. Uzun süredir beklenen o rekor promosyon Türkiye Finans Bank'tan geldi. Türkiye Finansbank emekli maaşını ay sonuna kadar bankaya taşıyana 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapacak.

15 Bin TL Promosyon Başvurusu Nasıl Yapılır?

Üstelik banka müşterisine özel ücretsiz EFT, Havale ve FAST imkanında sunulacak. Türkiye Finansbank'ın kampanyasından faydalanmak isteyen emekliler şubeye gitmeye gerek kalmadan mobil uygulama üzerinden başvuruda bulunabilir.

Emekli maaşını taşıma talebini ileten her emekli 3 yıllık promosyon sözleşmesini imzalamalıdır. 3.500 TL’den 10 bin TL ve üzerine kadar belirtilen aralıkta alınan maaş tutarına göre promosyon ödemesi değişkenlik gösterebilir.

Emekliye Özel Ayrıcalıkları Nelerdir?

Türkiye Finansbank emeklilere sunduğu ayrıcalıklar arasında erkenden maaş çekme fırsatı da sunuyor. Emekli maaşı yatmadan 3 gün önce ücretsiz olarak 2.500 TL'ye kadar para çekme talebinde bulunabiliyor.

Emekli maaşı müşterileri kart aidatı ödemeden Happy Bonus kredi kartı başvurusunda bulunarak indirimli alışveriş yapabiliyor. Türkiye Finans emekli maaş müşterisi olduktan sonra ilk yatan maaşın hemen ardından promosyon bedeli maaş tutarına göre hesaba otomatik olarak aktarılıyor.