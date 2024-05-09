Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde aldıkları ödülden dolayı bisiklet ailesi adına çok heyecanlandığını söyledi.

Türkiye Bisiklet Federasyon, 70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde ’Erdoğan Demirören Büyük Ödülü’ne’ layık görüldü. Ödülü Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’na takdim etti. Kurumların spora sürdürülebilir katkılarından dolayı verilen ödül ile Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu organizasyonunun başarıyla gerçekleşmesinin yıllar içerisinde Türkiye’de bisiklet sporunun gelişimine yönelik sağladığı katkıya vurgu yapıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, törende yaptığı açıklamada, "Olimpiyat Komitesi Başkanımızdan, böyle değerli bir isimden ödülü almak çok önemli bisiklet ailesi adına çok teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’ın liderliğinde organizasyonumuzu bu yıl gerçekleştirdik. Bu değerli ödülü almaktan dolayı bisiklet ailesi adına çok heyecanlandım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan himayelerinin altında bu sene 59. kez düzenlediğimiz Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 60. kez görüşmek dileği ile Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.