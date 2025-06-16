Kira ve satış bedellerindeki aşırı artışlar gündemdeki sıcaklığını korurken, emlak ilan platformlarının uyguladığı yüksek ilan ücretleri de kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Hükümet, sektördeki tekelleşme ihtimali ve ilan maliyetlerinin dolaylı olarak kira fiyatlarını yükselttiğine dair artan şikâyetler üzerine adım atmaya hazırlanıyor. Özellikle kiralık konut piyasasında ilan verme giderlerinin fiyatları yukarı yönlü etkilediği yönündeki eleştiriler doğrultusunda, ilan ücretlerine tavan fiyat getirilmesi amacıyla bir düzenleme çalışması başlatıldı.

İlan ücretlerinin kira fiyatlarına yansıtıldığı ifade ediliyor. Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre, emlak sitelerinde 2020 yılında yaklaşık 8 bin TL olan yıllık ilan paketi ücretleri, günümüzde 200 bin TL’ye kadar çıkmış durumda. Bireysel kullanıcılar için ise tek bir ilan vermenin maliyeti 3 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor. Bu yüksek ücretler, evini kiraya vermek isteyen birçok ev sahibinin, ilan giderini doğrudan kira tutarına eklemesine yol açıyor.

Sektörde ciddi mağduriyet yarattı

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, artan ilan ücretlerinin sektörde ciddi mağduriyet yarattığını söyledi. Akçam, “Emlak ofislerinden gelen şikâyet sayısı 10 bini aştı. İlan ücretleri bazı bölgelerde ofis kiralarının bile önüne geçti. Bu durum sektörde rekabeti boğuyor, hizmet kalitesini düşürüyor” dedi.

Akçam, ilan platformlarının uyguladığı ücret politikalarının sektörü tekelleşmeye sürüklediğine dikkat çekerek, küçük ve orta ölçekli emlak ofislerinin giderek sistem dışına itildiğini vurguladı.

Rekabet Kurumu adım atmıştı

Rekabet Kurumu da ilan piyasasındaki tekelleşme eğilimine karşı adım atmış, 2023 yılında sektördeki en büyük platforma 40,1 milyon TL’lik idari para cezası kesmişti. Yeni hazırlanan düzenlemenin, benzer uygulamaların önüne geçmeyi ve hem bireysel kullanıcıların hem de emlak profesyonellerinin daha erişilebilir koşullarda ilan verebilmesini amaçladığı belirtiliyor.