Pazaryeri ilçesinde İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Pazaryeri İlçe Amirliği'nde gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik çalışmalarını denetledi. Denetim kapsamında görevli personelden bilgi alan Çağlar, yürütülen faaliyetleri yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirten Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, 'İlçemizde huzur ve güven ortamının devamı için çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir. Tüm personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum' dedi.