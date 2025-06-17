Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri ve Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Rüstem Keleş ile Sakarya bir derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Altunbudak, Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmede, kamu kurumları ve akademik çevrelerin iş birliği ve dayanışmasını güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Yeni görevine başlayan Müdür Yılmaz’a hayırlı olsun dileklerini ileten Keleş ve Altunbudak, nezaketlerini göstererek desteklerini ifade etti. Müdür Yılmaz ise nazik ziyaretlerinden ötürü konuklarına teşekkür ederek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.