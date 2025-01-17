Ataşehir Belediyesi ve Gönüllü Hizmet Vakfı’nın iş birliğiyle İstanbul’a kültür alanında büyük hizmet sağlayacak yeni bir merkez daha ekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hakkında çok sayıda kaynak ve kitabın yer alacağı Türkiye’nin en büyük Atatürk Kütüphanesi Ataşehir’e kazandırılıyor.

Hayırsever iş adamı İnal Aydınoğlu’nun destekleriyle, Ataşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği proje kapsamında; bin 672 metrekarelik arsa üzerine, toplam 3 bin 249 metrekare alana sahip 4 katlı bir merkez yapılıyor.

İçerenköy Mahallesi, Su Deposu mevkiinde bulunan bu merkezin 1. katında Atatürk Kütüphanesi, 2. katında Atatürk Müzesi, zemin katında toplantı alanı ve kafe, bodrum katında da çalışma ve toplantı alanları bulunuyor. Merkez içerisinde; kayıt stüdyoları ve dijital kütüphane de yer alacak.

Çevre düzenlemeleri ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen merkezin, etrafındaki 10 bin 700 metrekarelik alan; meydan, dinlenme alanı ve çocuk parkı olarak tasarlandı.

Atatürk Kütüphanesi’nde kitapseverler, Atatürk hakkında yazılmış pek çok önemli esere erişmenin yanında aynı zamanda Türk ve dünya edebiyatından da seçilmiş önemli eserlere ulaşabilecekler. Kitapseverlerin; araştırma, tarih ve bilimsel yayınlara kolaylıkla erişebilme imkânına sahip olacağı kütüphanede, ferah bir ortamda çalışma imkanı sunulacak.

Atatürk Müzesi’nde ise Araştırmacı - Yazar Eriş Ülger’in arşivinde bulunan Atatürk’e ait özel eşyalar sergilenecek.

Merkezin kaba inşaatının bittiğini belirten Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, iç dekorasyon işlemlerine başladığını dile getirdi. Atatürk Müzesi ile ilgili de bir danışma kurulu kurulduğunu aktaran Başkan Adıgüzel, çalışmaların titizlikle gerçekleştirildiğini ve merkezin yakın zamanda hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.