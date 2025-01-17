KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ürettiklerini halkla paylaşmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından işletilen Mantar Üretim Tesisi’nde üretilen istiridye mantarları, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediyor.

VATANDAŞ MEMNUN

Son olarak, Üçyol Mevkii’nde düzenlenen etkinlikte 900 kilogram istiridye mantarı vatandaşlara paketli şekilde teslim edildi. Etkinliğe İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Neslihan Çakır ve Meclis Üyesi Gamze Yılmaz Doğan da katıldı. Hizmetten duydukları memnuniyeti ifade eden bölge sakinleri İzmit Belediyesine teşekkür etti.