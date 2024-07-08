AK Parti, en düşük emekli maaşının artırılması konusunda yeni bir çalışma başlattı. Ekonomim'in haberine göre, şu anda 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının en az 12 bin TL'ye çıkarılması planlanıyor. Bu düzenleme, yaklaşık 3 milyon emekliyi kapsayacak. AK Parti'nin ilk önerisi, en düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12 bin TL'ye yükseltilmesi yönünde. Altı aylık enflasyon farkının belirlenmesiyle, en düşük maaş alan emeklilerin yüzde 24,73’lük zamdan faydalanamaması sorunu ortaya çıktı. Zam oranının kök maaş üzerinden hesaplanması nedeniyle bu artış, en düşük maaş alan emeklilerin maaşlarına yansımıyor.

Bu durumu çözmek için AK Parti yönetimi, en düşük emekli maaşının 12 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik bir rapor hazırladı. Bu raporun Erdoğan'a sunulması planlanıyor. Eğer Erdoğan onay verirse, düzenleme hızla Meclis gündemine getirilecek ve Temmuz ayı içerisinde kabul edilmesi hedefleniyor. Ayrıca, parti kurmayları ilgili bakanlıklardan, en düşük emekli maaşının mali etkileri hakkında ayrıntılı raporlar talep etti.