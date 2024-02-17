Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, endüstriyel kaza riskine karşı personellerine tehlikeli maddelere müdahale eğitimi veriyor.

Ülke çapında hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara daha etkin ve kesintisiz acil durum hizmeti verebilmek adına sürekli olarak kendini geliştiriyor. Yeni hizmet binalarının yanı sıra son teknolojiye sahip araç, gereç ve donanımları ile dünya standartlarında hizmet veren büyükşehir itfaiyesi, personel kalitesini artırmak adına hizmet içi eğitim faaliyetlerine de devam ediyor. Bu kapsamda, mevcut personellere yönelik olarak gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler sayesinde olası acil durumlara daha etkin müdahale edilmesi hedefleniyor.

Endüstriyel kaza riskine karşı tehlikeli maddelere müdahale eğitimi

Kocaeli’nin endüstriyel anlamda ülkemizin en önemli bölgelerinden biri olması nedeniyle karşılaşılabilecek endüstriyel kaza riski de buna paralel olarak artıyor. Olası tehlikeli madde dökülme, sızıntı ve kaçak durumlarına karşı Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi bünyesinde 2 tehlikeli maddelere müdahale aracı bulunuyor. Bu araçlar İzmit ve Gebze itfaiye gruplarına konuşlandırılmış durumda. Bu gruplar başta olmak üzere her ilçede kurulu bulunan itfaiye grup ve müfreze personellerine tehlikeli maddelere müdahale eğitimi veriliyor. Eğitimler, Büyükşehir İtfaiyesi Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) eğitmenleri tarafından veriliyor. Uygulanan program dahilinde tehlikeli maddelere müdahale aracı ile birlikte her ilçedeki itfaiye grubu ve müfrezeye gidilerek personellere yerinde eğitim veriliyor.

Teorik ve pratik bilgiler verildi

Eğitimde, tehlikeli maddelerin taşınması ve kodlanması, acil müdahale kodları, tehlikeli madde operasyonları, olay yeri bölgelendirme, gaz algılama ve ölçüm cihazları, kişisel koruyucu donanım, olaya müdahalede genel yaklaşımlar, numune alma, sızıntı durdurma ve kapama donanımları, döküntü toplama ve sınırlandırma, dekontaminasyon (arındırma) başta olmak üzere çeşitli konularda teorik ve pratik bilgiler sunuldu. Tehlikeli maddelere müdahale eğitiminin yanı sıra hizmet içi yangın ve teknik kurtarma eğitimleri de aynı hızda sürüyor. Periyodik aralıklarla eğitim merkezine gelen itfaiyeciler, bilgilerini tazeleme ve yeni yöntem ile yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi oluyor.