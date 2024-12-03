Turistik Tuz Ekspresi bu kez engelleri kaldırmak için sefere çıktı. Tren, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Ankara Garı'ndan törenle uğurlandı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Tuz Ekspresi Engelleri Kaldırmak İçin Sefere Çıkıyor Projesi” kapsamında Ankara Garı’nda düzenlenen törene katıldı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık oluşturmak için düzenlenen özel seferin uğurlama törenine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.

Törende konuşan Bakan Uraloğlu, farklı engel türlerine sahip 101 engelli vatandaşa unutulmaz bir yolculuk sunmak amacıyla bir araya geldiklerini vurguladı. Uraloğlu, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla iş birliği ve Çankırı Valiliğimizin koordinasyonunda hayata geçirdiğimiz Turistik Tuz Ekspresi Engelleri Kaldırmak İçin Sefere Çıkıyor projesi vesilesiyle engelsiz bir dünyanın kapılarını biraz daha aralıyoruz.” ifadelerini kullandı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün önemine vurgu yapan Uraloğlu, “Bugün engelli kardeşlerimizin hayatlarına dokunmak, onların da topluma eşit katılımlarını sağlamak adına önemli bir gün. Turistik Tuz Ekspresi Engelleri Kaldırmak İçin Sefere Çıkıyor projesi, sadece bir seyahat etkinliği olmaktan ziyade aslında bir engelleri aşma ve birlikte yaşama bilincini güçlendirme çabasıdır. Bu özel tren, sadece raylar üzerinde yolculuk etmeyecek aynı zamanda kalpten kalbe köprüler kurarak engelli vatandaşlarımızla daha fazla empati kurmamızı sağlayacaktır.” dedi.

Tarihi Ankara Tren Garı’ndan hareket eden Turistik Tuz Ekspresi’nin özel yolcularını yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından Çankırı’ya ulaştıracağını belirten Uraloğlu, “Otobüslerle ve rehberler eşliğinde 5 bin yıllık geçmişe sahip Yer Altı Tuz Şehri başta olmak üzere Çankırı ilinin tarihi ve turistik mekânlarını ziyaret edecekler.” açıklamasında bulundu.

“DÜNYA ENGELİLER GÜNÜ DAHA DUYARLI OLMAMIZI SAĞLAYACAK BİR FIRSAT”

Engelli bireylerin, toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Uraloğlu, “Bu noktada bugün idrak ettiğimiz Dünya Engeliler Günü, toplum olarak engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları zorluklara karşı daha duyarlı olmamızı sağlayacak bir fırsat olarak görülmelidir. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini ve geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak adına hepimiz hassasiyet göstermeliyiz.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşların önündeki engelleri kaldırmak, hayata katılımlarını teşvik etmek için önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“2021-2025 yıllarını kapsayan 5 yıllık Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planımız ile herkes için erişilebilir eşit koşullarda, kesintisiz, güvenli ve bağımsız şekilde bir ulaşım sistemi oluşturulmasını amaçladık. Devletimizin engelli vatandaşlarımıza sunduğu ücretsiz seyahat hakkı kapsamında 2017-2024 yılları arasında YHT ve ana hat trenlerinde 7,4 milyon engelli yolcumuzu ücretsiz seyahat hakkından yararlandırdık.”

Engelli vatandaşların bilet alımından evlerine dönüşüne kadar yolculuklarının her aşamada desteklenmesine yönelik ‘Turuncu Masa Hizmet Noktası’ uygulamaları hakkında bilgi veren Uraloğlu, “Hem tren garlarımızda hem de havalimanlarımızda başlattık. Ankara, Eryaman, Eskişehir, Konya, Halkalı, İzmit, Polatlı, Sivas gibi 26 gar ve istasyonda turuncu masa hizmeti veriyoruz. Bugüne kadar 69 binden fazla engelli ya da yaşlı yolcumuzun bu hizmetimizden faydalandığını gururla belirtmek istiyorum.” dedi.

Görme engelli vatandaşlar için de Marmaray ve Başkentray gibi banliyö trenlerinde sesli bilgilendirme sistemi ile Braille (Görme Egelliler) alfabesiyle yönlendirme yazıları yer aldığını kaydeden Uraloğlu, “Yine demiryollarımızda kullandığımız araçları da engelli bireylerimizin ihtiyaçlarına uygun şekilde üretiyoruz ve mevcut filomuzda uygun olmayan araçları da öncelikli olarak dönüştürüyoruz. Tekerlekli sandalye kullanıcılarımız için YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde özel alanlarımız bulunuyor. Engelli tuvaletleri, iniş-biniş rampaları ve seyyar rampalarla erişim ve seyahat kolaylığı sağlıyoruz.” açıklamasında bulundu.

“AR-GE PROJELERİNE 100 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLIYORUZ”

Bakanlık olarak ulaştırma ve haberleşme alanında daha erişilebilir bir gelecek için Ar-Ge çalışmalarına da hız verdiklerini aktaran Uraloğlu, “Herkes İçin Engelsiz Ulaşım temalı ulaştırma ve haberleşme alanında daha erişilebilir bir gelecek için hazırlanan Ar-Ge projelerine 100 milyon lira destek sağlıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Engelli bireylerin seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri tüm sorunları asgari düzeye indirecek veya tamamen ortadan kaldıracak Herkes İçin Hareketlilik Mobil Uygulaması’nı da hizmete almayı hedeflediklerini kaydeden Uraloğlu, “Ulaşım sisteminin erişilebilirliğini iyileştirmeye yönelik geri bildirim modülünden işaret dili çağrı merkezi desteğine kadar, engelli vatandaşların ulaşım için gerekli tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir mobil uygulamadan bahsediyorum.” ifadelerini kullandı.