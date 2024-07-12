Kocaeli’de engelli bireyleri sosyal yaşamın içerisinde tutmak için İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi inşa ediliyor. Merkezde çalışmalar son sürat devam ederken proje tamamlandığında birçok bireyin hayatını kolaylaştıracak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyler için önemli bir proje olan İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nde çalışmalarını sürdürüyor. Vinsan Kampüsü içinde inşa edilen İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nin dış cephe imalatları devam ediyor. Yapı içerisinde asma tavan ile elektrik ve mekanik imalatları sürüyor. Yapının zemin katta bağımsız yaşam evi, spor salonu, hidroterapi havuzu, bay bayan soyunma-duş alanı, depo, yemekhane, mutfak, öğretmenler odası, mescit, tuvalet-lavabo, destek personel odası, depo, zihinsel engelliler grubu, koordinatör odası, duyu bütünleme odası, otizm grup eğitim odası, otizm bireysel eğitim odası, çocuk dinlenme odası ve oyun odası projede planlandı. Ayrıca bireyler ve çocuklar için terapi ve hobi amaçlı 875 metrekare ve 450 metrekarelik 2 avlu ve çocuk oyun alanı bulunuyor.