Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yaşanan şiddet olayına ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı(X) üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, engelli bir çobanı sopayla darbeden iki kişinin gözaltına alındığını belirtti. Olay, Seçil G. isimli kadının, çobandan kendisine içki almasını istemesi ve talebinin reddedilmesi üzerine gerçekleşti. Seçil G., çoban N. Y.'yi sopayla darp ederken, bu anları kız kardeşi M. G. cep telefonuyla kaydetti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "20 Eylül 2024 Cuma günü N. Y. adlı 45 yaşındaki çobanlık yapan bir vatandaşımız, (köyünde engelli olarak bilinen) Kahramanmaraş Andırın ilçemiz Akifiye Jandarma Karakol Komutanlığına başvurarak, sürüsünü otlatırken sopa ile darp edildiğini beyan etmiştir. Sosyal medyada yer alan görüntüler güvenlik güçlerimizce de incelenmiş ve darp eden şahısların M. G. ve S.G. oldukları tespit edilmiştir. Her iki şahıs da yakalanmıştır. Şahıslar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla mevcutlu olarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiştir. Vatandaşımıza yapılan bu şiddet asla kabul edilemez." dedi.