Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi, İşletme İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı engelsiz plaj ve engelsiz tesislere ilgi yoğun oluyor.

Engelli vatandaşların, engelsiz bir ortamda kumsalın, denizin ve güneşin tadını çıkardıkları Ayvalık Belediyesi, İşletme İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı Çamlık Paşa Limanı Sosyal Tesisleri ve Duba Tesisleri plajları güvenli bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, engelli vatandaşların da tatillerini keyifli, huzurlu ve güvenli bir şekilde geçirebilmelerini sağlayan tesislerde engelli bireylere hizmet vermeye ve özel konukları yaz sezonu boyunca ağırlamaya devam ettiklerini söyledi.

Engelsiz tesislerden yararlanmak için Türkiye’nin dört bir yanından tatillerini geçirmek için gelen çok sayıda engelli vatandaşa hizmet verdiklerini belirten Başkan Mesut Ergin, “Çamlık Paşa Limanı Restaurant, Duba plajları engelli vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla yararlanacağı ve tatillerini güvenli bir şekilde geçirebilecekleri tesisler. Engelli vatandaşlarımız onlar için hazırlanan ekipman sayesinde denize girebiliyor, yüzebiliyor ve güvenli bir şekilde güneşin, denizin ve kumsalın tadını çıkarıyor. Tesislerimizde ayrıca restoran ve kafeterya bölümlerinde uygun fiyatlarla yemek ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar” dedi.