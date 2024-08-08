Proton hangi ülkenin araba markasıdır? Bugünkü yazımızda sizlere bu sorunu cevabını vereceğiz.

Hangi Ülkenin: Malezya

Kurucusu: Mahathir Muhammed

Kuruluş Tarihi: 7 Mayıs 1983

Konum: Shah Alam, Malezya

Önemli Kişiler: Ahmed Fuad (CEO)

Alan: Otomotiv Endüstrisi

Ürün: Otomobiller ve Otomobil Parçaları

Sahibi: DRB-HICOM

Çalışan Sayısı: 12.000

Resmi Site: www.proton.com.my

Proton Hakkında Bilgi

Uzun ismiyle Proton Holdings Berhad, Malezya ülkesinin 1982 yılında hükümet başkanı olan Dr. Mahathir bin Mohamad tarafından kurulan bir araba üretim firmasıdır. 1983 yılında başlayan proje Japon teknolojisi destekli bir markadır.

Araba üretim firması olan Proton’un %48’i yerel ve uluslararası yatırımcılara ve %52’si Malezya devleti aittir.

Bugünden itibaren Dünya Ticaret Örgütü’ne kaydı bulunan 146 ülkeden sadece 11 tanesi resim üstündeki taslaktan dünya çapında kabul gören normlarda araba üretimi yapabilmektedir. 2002 yılının ilk günlerinde Malezya 11. olarak bu listede yerini belirlemiştir.. Bu listedeki ülkelerin alfabetik sırası şudur: ABD, Almanya, Fransa, G.Kore, İngiltere, İsveç, İtalya, Japonya’dır. Proton, 1900’ü Ar-Ge çalışmalarında yer alanlarda dahil toplam 9500 kişinin çalıştığı bir firma halinde üretim yapmaktadır.

Proton firması için yapılan toplam yurt içi yatırım 2 milyar Amerika Birleşik Devletleri dolarının üstüne çıkmıştır. Kurulduğu tarihten bu güne kadar 50’den fazla ülkeye ihracat yapmayı başarmıştır. Şu anda ilk başta İngiltere ve Avustralya olmak üzere 20’den fazlaya ülkeye ihracat yapan bir markadır.

Malezya’da 2 merkeze sahip olan Proton firması Çin, Vietnam ve İran’da üretim yapmaktadır. Şuan yıllık kapasitesi 250,000 adet olan Tangjum Malim fabrikasının altyapısı ve genişleme planları doğrultusunda yapılan planlara göre önümüzdeki 5 yıl içinde 1 milyon adet/yıl otomobil üretimi yapmak hedeflenmiştir.

Proton Hangi Ülkenin

Cevap: Malezya

Proton Modelleri

Proton Exora

Proton Iriz

Proton Perdana

Proton Persona

Proton Prevé

Proton Saga

Proton Suprima S

Proton’un Eski Modelleri

Proton Wira (1993-2009)

Proton Satria / Satria Neo (1995-2015)

Proton Putra (1995-2000)

Proton Tiara (1996-2000)

Proton Juara (2001-2003)

Proton Waja (2000-2012)

Proton Arena (2002-2010)

Proton Gen-2 (2004-2011)

Proton Savvy (2005-2011)

Proton Inspira (2010-2015)

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