Kenya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, Türkiye’de futbolun düşük tempoda oynandığını söyleyerek, “Birçok takım tempoyu düşürmek için uğraşıyor. Bunlar gerçekler. Daha fazla oyun oynamaktan ziyade oyunu durdurmak, oyunu kapatmak üzerine planlar kuruluyor. İnsanlar futbol seyretmeye geliyor. Futbolun güzelliklerini ön plana çıkarmamız lazım” dedi.

Kenya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, Dünya Kupası Afrika Elemeleri, Türkiye Milli Takımı ve Türk futbolu hakkında İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Kenya ile Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde 4 müsabaka oynadıklarını hatırlatan Fırat, “Şu ana kadar kendi sahamızda oynama durumumuz olmadı. Oynadığımız maçların 4’ü de deplasmanda oldu. O yüzden üçüncü sırada olmamız bence gayet iyi. İlk sıradaki direkt gidiyor Dünya Kupası’na, ikinci sıradaki play-off oynayacak. Kalan 6 maçta normal şartlarda Kenya evinde oynayabilecek. O zaman Dünya Kupası şansının da yüksek olacağını düşünüyorum. Ama Afrika’da şartlar değişiyor. Maalesef siyasetin de çok önemi var. Şu an Spor Bakanı değişti. Yeni bakanın da futbola çok yakın bir insan olduğunu söyleyemiyorum. Bazı sıkıntılar var. Onlar açıldığı zaman Kenya’nın şansı olur. Fakat bu sıkıntılar açılmadığı zaman istenilen sonuçlar elde edilemez” şeklinde konuştu.

“Birçok transfer teklifi var”

Tecrübeli teknik adam, birçok transfer teklifi aldığını ve bunları ocak ayında değerlendireceğini dile getirerek, “Sadece Türkiye’den değil, dünyanın her yerinden teklifler var. Bakıldığında Kenya futbolda çok tanınan bir ülke değildi. Ama aldığımız sonuçlarla, onların tarihinde görülmeyen sonuçlar elde ettik. Bu sene oynadığımız 10 maçta sadece Kamerun‘a yenildik. Tarihlerinde en uzun yenilmezlik rekorunu elde ettik. Tarihlerinde ilk defa milli takım yurt dışında bir kupa kazandı. Uluslararası arenada herkes herkesi takip ediyor. Dünyanın her yerinden de size ulaşabiliyorlar. Birçok teklif var. Ailemle oturup konuşacağım. Belki ocak ayında yeni planlar üzerine gidebilirim. Bu Türkiye mi olur, başka bir ülke mi olur şimdilik bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

“Uluslararası piyasada Türk teknik direktörlerin iş bulabileceğine çok fazla inanmıyorum”

Türk teknik direktörlerin uluslararası piyasada çok fazla yer bulamamasının nedenlerine değinen Fırat, “Nuri Şahin, maşallah Dortmund’da iyi gidiyor. Türk teknik adamlar için de bir kapı açıldı. Ama potansiyele bakmak lazım. Sonuçta yurt dışındaki beklentiler farklı Türkiye’den. Beklentilerin ilk sırasında uluslararası CV’de ne var diye bakılıyor. Yabancı dilden başlar, uluslararası tecrübeyle devam eder. Bunlara bakarlar, Türkiye liginde ne yaptığınız kimseyi fazla ilgilendirmez. Sizin uluslararası seviyede yakaladığınız başarıları kimse inkar edemez, kimse de hangi pasaportunuz olduğuna bakmaz. Siz kendinizi Avrupa kupalarına elde ettiniz sonuçlarla gösterirsiniz. Türkiye’ye gelen yabancı teknik direktörlere bakın, hepsi uluslararası seviyede kendini kanıtlamış hocalar. Şu aşamada uluslararası piyasada Türk teknik direktörlerin iş bulabileceğine çok fazla inanmıyorum. Bunun hiçbir şekilde Türk düşmanlığıyla da ilgisi yok bence. En güzel örneği de şu an Ergin Ataman’ın, Atina’da yaptığı başarılar. Herkes gelen hocadan belli bir başarı bekliyor. Onu elde ettiğiniz zaman herkes sizi kucaklar” şeklinde konuştu.

“Bence Montella çok fazla eleştiriliyor”

Engin Fırat, A Milli Futbol Takımı ve ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Vincenzo Montella’nın performansını da değerlendirdi. Fırat, “Bence Montella çok fazla eleştiriliyor. Önce teknik direktör olarak mesleğe saygıyı göstermemiz gerekiyor. O yüzden ben çıkıp da başka teknik direktörler hakkında konuşmam. Çünkü o pozisyona geldiğin zaman neler yaşadığını tek o adam biliyor. Siz dışarıdan rahat konuşuyorsunuz. O yüzden bu eleştirilerin birçoğunu yanlış buluyorum. Bizim görevimiz, Türk Milli Takımı’nın hocasına destek olmak. Destek olacağız ki o istediğini ortaya koysun. Sonuçta Türkiye’nin, Avrupa şampiyonasında çeyrek finale kalması birçok kişi için sürpriz oldu uluslararası arenada. İnanılmaz yetenekli oyuncularımız var ama şu an o oyuncularımız istenilen seviyeye gelmedi. Montella ile birlikte bir süre daha devam ederse Türk Milli Takımı’nın çok başarılı olacağını düşünüyorum. Kısa vadede tabii ki inişler, çıkışlar da olacak. Karadağ maçı herkes için bir sürpriz oldu ama futbolun bir parçası bu. Her gün istediğiniz motivasyonla maça giremiyorsun. Genel anlamda baktığımızda kötü bir performans göstermiyor takım. Şimdi Macaristan maçları var. Macaristan da senelerdir beraber oynayan, aynı hocayla devam eden, taktik olarak da çok ön plana çıkan bir takım. Gerçekten zor bir rakip. Özellikle genç futbolcularımız için çok güzel bir sınav olacak zaten hedefin Dünya Kupası olması lazım. O yüzden böyle maçları biraz daha sınav olarak görüp, sorunların nereden olduğunu görüp, ondan sonra Dünya Kupası elemelerine hazır girmek lazım” diye konuştu.

“Türkiye liglerinde birçok takım tempoyu düşürmek için uğraşıyor”

Süper Lig’de futbolun düşük tempoda oynandığını ve bunun değiştirilmesi gerektiğini aktaran Fırat, “Şu aşamada özellikle alt liglerde bütün teknik direktörler oyuncuların zamana oynamasından şikayetçi. Türkiye liglerinde birçok takım tempoyu düşürmek için uğraşıyor. Bunlar gerçekler. Daha fazla oyun oynamaktan ziyade oyunu durdurmak, oyunu kapatmak üzerine planlar kuruluyor. Atak sayılarını çıkarıp, örneğin İngiltere ile karşılaştırırsanız çok fazla farklar göreceksiniz. Türk futbolunu geliştirmek istiyorsak bu gerçekleri göze alıp, bunları nasıl değiştirebiliriz diye üzerine gitmek lazım. Türk futbolu gerçekten akıcı bir futbol olsaydı o zaman statların hepsi dolu olurdu. Böyle olsaydı dünyanın her yerinde Türk futbolunu seyrederlerdi. Bu gerçekleri de kabul edelim. Futboldan daha çok kavga var. İnsanlar futbol seyretmeye geliyor. Futbolun güzelliklerini ön plana çıkarmamız lazım” cümlelerine yer verdi.

“Saha dışı kavgalar Türkiye’de çok fazla üst seviyeye geldi”

54 yaşındaki teknik direktör, Türkiye’de saha dışında konuşulanların futbolun kalitesine etki ettiğini de belirtti. Fırat, “Bu kavgaların ana sebebi bahane uydurmak. Bir şey ters gittiği zaman herkes başkasına yükleniyor. Genelde Türkiye’de en basit şey hakemi suçlamak. Maç bitiyor, her iki tarafta hakemi suçluyor. O zaman bu hakem kimi tuttu, her iki taraf da suçluyorsa. Maalesef Türkiye’de çok fazla üst seviyeye geldi bu kavgalar ve futbolun önüne geçti” dedi.

“Jose Mourinho, ikinci senesinde daha başarılı olur”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun saha içi ve dışında güçlü bir karakter olduğuna dikkat çeken Engin Fırat, “Mourinho’nun kalitesi bir yana, Türkiye ligi değişik bir lig. Türkiye’de en fazla 4-5 takım futbol oynamak istiyor. Diğerleri daha fazla geriye çekilip, oyunu kapatıp kontra atak ile gitmeye çalışıyor. Bu Avrupa’da olmayan bir şey. Mourinho ayarında birçok teknik direktör Türkiye’ye geldi ve başarısız oldu. Nedeni de buna takılıyorlar. Taktik sıkıntısını böyle hocalar bir türlü aşamıyorlar çünkü alışık değiller. Türkiye’deki saha dışı olaylar da Mourinho’nun hayatı boyunca yaptığı şeyler. O konuda çok tecrübeli. O yüzden bu oyunları Türkiye’de çok rahat oynar. Ama hırsıyla son dakikaya kadar mücadele edeceğini düşünüyorum. İlk senesinde ne kadar başarılı olacak bilmiyorum. Benim düşüncem, ikinci senesinde çok daha başarılı olacağı” açıklamasını yaptı.