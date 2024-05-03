Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Erdal Alkış, güven ortamıyla beraber adaleti sağlayacaklarını belirterek, "Görevden ayrılırken herkesin alkışladığı bir ekip olarak tarihe geçmek istiyoruz" dedi. Alkış, VAR hakemlerinin de hepsini değiştireceklerini ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Erdal Alkış, plan ve projelerine dair İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. 2000’den itibaren futbolun içinde olduğunu belirten Alkış, "’Bir gün Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olacağım’ dedim. Bununla ilgili kayıtlar var. Şu anda en yakın olduğumuz dönem, bu dönemdi. Şu anda her yönüyle bitirdikleri futbol var. Biz eğer bu projeleri doğru mekanizma içerisinde hayata geçirebilirsek bence burası birçok konunun başlangıcı olur. Çünkü futbol sadece futbol değil. Futbol üzerinde Türk ekonomisine ve Türk sosyolojisine de ilham olacağını düşünüyorum. Bu idealimi arkadaşlarımla gerçekleştirmek için yola çıktım. Geçmiş hatalarının tamamını biliyoruz. Ona göre tavır alacağız. Biz geçmişe de saldırmayacağız, öyle bir derdimiz olamayacak. Geleceği pırıl pırıl, aydınlık yapabilmek için, bu bir delilikse evet delilik yapıyoruz. Bize göre idealistlik bir konu. İşin sonunda görevden ayrılırken herkesin alkışladığı bir ekip olarak tarihe geçmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Suudi Arabistan’daki oynanamayan maçtan iki gün sonra start verdik"

Kulüplerle temas halinde olduğunu söyleyen Erdal Alkış, "Suudi Arabistan’da oynanamayan maçtan iki gün sonra start verdik. Sistematik bir şekilde çalışmaya başladık. O günden bugüne kulüplerle görüşüyorum. Büyük kulüplerin başkanlarıyla görüşmedim, genel sekreter ve yönetim kurulundaki arkadaşlarla istişareler yaptım. Bugün imza vermeyenler dahil hepsi ile aynı düşünce içerisinde olduğumuzu biliyorum. 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’de şu anda biz 113 arkadaşla bire bir görüştük. Büyük bir kısmanın ıslak imzası var" diye konuştu.

"Güvenle beraber adaleti tesis edeceğiz"

Güven ortamı sağlayacaklarını vurgulayan Alkış, "Güven olmadan bunu yapamayız. Her şeyin başı güven. Orada oy verenler de, vermeyenler de bu ekip bu işi yapar denecek. Bizim bu yol haritasında mutlak uyacağımız ana kriterlerimiz var. Bu güvenle beraber adaleti tesis edeceğiz. Kurullarda görev alacak arkadaşların tamamını gerçekten torpille değil de görevini yapacak olan arkadaşlardan seçerek yapacağız. Biz herkese eşit olacağız. Burada sadece 4 büyük takım yok. Şeffaf olacağız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Futbol Federasyonu fonu projesi yapacağız"

Türkiye Futbol Federasyonu fonu projesi yapacaklarını açıklayan Erdal Alkış, "Burada bütün kulüplerimizin rızasıyla alakalı bir konu. Tamamıyla ekonomik mekanizmanın içerisinde yeri olan bir sistem. Kulüpleri satmadan yapılan bir sistemdir. Eğer bunu kabul ederlerse kulüplerimiz, mevcut borçlarının tamamını çok uygun şartlarda 3 yıl ödemesiz, 7 yıla kadar taksitler halinde borçları yeniden yapılandıracağız" dedi.

"500 milyon Dolar iddaa geliri sağlayacağız"

1 yıl içerisinde Türkiye’de yaklaşık 500 milyon Dolar iddaa geliri sağlayacaklarını söyleyen Alkış, "Avrupa’da bizim standartlarımızda herhangi bir ülkenin 4’te 1’i bile değil bu rakamlar. VR ile alakalı projemiz var. Dünyada uygulanıyor. Haftada bir maçın VR üzerinden yayınlanmasını sağlayarak 30-40 milyon Dolar gelir sağlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"VAR hakemlerinin hepsini değiştireceğim"

Hakemlerle ilgili adaleti sağlayacaklarını açıklayan Erdal Alkış, "Yapamıyorlarsa B planımız hazır. Bu güveni ve şeffaflığı sağlayacağız. VAR hakemlerinin hepsini değiştireceğim. VAR hakemlerinin tamamı dışarıdan, daha sivil bu işleri bilen arkadaşları lig başlayana kadar yetiştireceğiz. Bunun altyapısı hazır" şeklinde konuştu.

Erdal Alkış, başkanlık yarışındaki rakibi Servet Yardımcı için ise, "Biz yönetimle yaptığımız istişareden çıkan sonuca göre Servet Yardımcı’nın UEFA’daki görevinin devam etmesini destekleyeceğiz" dedi.

A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlük görevinde yerli antrenörden yana olduğunu belirten Alkış, "Bunu yıllardır söylüyorum. Hatta ’Milli takım teknik direktörü seçimini bizim yerli teknik direktörlerimiz yapsın’ diyen de benim. İki ismi ortaya koysunlar, tercih etme hakkı federasyona versinler. Onun kararı da beraber alalım. Ama genç arkadaşlarımız olsun" diyerek sözlerini tamamladı.