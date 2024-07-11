Balıkesir’in Erdek ilçesinde, “Deniz Çayırları” konu panel düzenlendi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı dikkat çekici bilgiler verdi.

Erdek’te düzenlenen “Deniz Çayırları" konulu panel, Erdek Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı’nın konuşmacı olarak yer aldığı panele, Erdek İlçe Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Işıktaş, Erdek Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Uz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Prof. Dr. Mustafa Sarı konuşmasında, "1 metrekare deniz çayırı günlük 10 litreden fazla oksijen üretiyor. Bu yüzden onlara denizlerin akciğerleri deniliyor. Denizde üretilen oksijenin önemli bir kısmını onlar yapıyorlar. Kökleriyle sımsıkı kıyısal alandaki toprağı tuttuğu için erozyonu önlüyor. Bulanıklık yapan katı parçacıkları tutarak suyu berraklaştırıyor. Her şeyden önemlisi de karbon tutuyor. Şu anda küresel iklim krizi yaşıyoruz. Bu iklim krizinin en önemli ilacı ne? Karbon emisyonunun azaltılması. Deniz çayırları tropik ormanlardan 35 kat daha fazla karbon tutuyor,” dedi.

Prof. Dr. Mustafa Sarı, deniz çayırlarının öte yandan da deniz canlıları için barınak anlamına geldiğini vurguladı. Prof. Dr. Mustafa Sarı, “Deniz çayırları, deniz canlıları için saklanma, üreme ve beslenme alanı teşkil ediyorlar. Özellikle balık yavruları için çok çok önemli. Çünkü balık yavrularının küçük balıklarla beslenen canlılardan kaçmasını, saklanmasını sağlayan en önemli sığınak” diye konuştu.