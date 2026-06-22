Burhaniye ilçesi, ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Yelken Federasyonu Windsurf Ligi 1. Etabı, 28 Haziran-1 Temmuz 2026 tarihleri arasında tarihi Adramytteion kenti sınırları içerisinde yer alan Ören Plajı'nda gerçekleştirilecek.

Burhaniye Turizm Tanıtma Derneği öncülüğünde düzenlenecek organizasyon kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce sporcu, Kazdağları'nın oksijen yüklü ve dünyaca ünlü rüzgarlarıyla buluşacak. Bugün Ören olarak bilinen ve antik dönemde Adramytteion adıyla anılan bölge, rüzgar sporları açısından uzun yıllardır dikkat çekiyor. Almanya'da 1975 yılında yapılan bilimsel çalışmalarla da öne çıkan bölge, mitolojik kaynaklarda Rüzgarlar Vadisi olarak anılıyor. Aradan geçen yaklaşık yarım asırlık süreçten sonra Ören sahilleri, yeniden rüzgar sporlarının merkezi olma yolunda önemli bir adım atıyor.

Türkiye Yelken Federasyonu Windsurf Ligi'nin ilk etabında sporcular, Kazdağları'ndan gelen güçlü ve istikrarlı rüzgarlar eşliğinde mücadele edecek. Organizasyonun, hem sporcular hem de izleyiciler açısından görsel şölen niteliğinde geçmesi bekleniyor.

Etkinliğin Burhaniye'nin tanıtımına önemli katkılar sunacağını belirten Burhaniye Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Ercan Ersoy, bölgenin sadece denizi ve güneşiyle değil; spor, sağlık, gastronomi ve kültürel değerleriyle de ön plana çıkarılması gerektiğini vurguladı. Etkinliğin ilgi çekeceğini kaydeden Burhaniye Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Ercan Ersoy, 'Doğayla mücadele etmek yerine doğaya ayak uydurmayı esas alan yelken sporunun bölgemizde yeniden hayat bulması bizim için büyük bir mutluluk. Yaklaşık 50 yıllık bir serüvenin ardından yelkenlerimizi yeniden pupa yapıyoruz. Tüm spor severleri, doğa tutkunlarını ve destekçilerimizi Ören'in eşsiz atmosferinde aramızda görmek istiyoruz. Etkinliğe 150-200 dolayında sporcunun katılmasını bekliyoruz. Kuzey Ege'nin sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklerin daha fazla tanıtılması amacıyla spor, sağlık, gastronomi ve kültür temalı etkinliklerin artarak devam edecektir. Derneğimize verilecek maddi ve manevi desteğin önemini biliyoruz. Etkinliğimize, oyuncu Çağla Kubat da ekibiyle birlikte katılacaktır' dedi.

28 Haziran'da başlayacak organizasyonun, Burhaniye turizmine yeni bir vizyon kazandırması ve bölgenin uluslararası arenada daha fazla tanınmasına katkı sunması bekleniyor.