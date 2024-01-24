Seçimlere sayılı zaman kala Partiler adaylarını tek tek açıklamay başladı. AK Parti İstanbul ve Ankara adaylarını açıklamasının ardından bugün AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarını da duyuracak. Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenen Tanıtım toplantısında Konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adaylarını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şöyle;

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde partimizi ve Cumhur İttifakı'nı temsil edecek büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızın ardından ilçe adaylarımızın tanıtımına devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Yalova ve İstanbul ilçe adaylarımızı açıkladık. Bugün de Ankara ilçe adaylarımızı milletimizin takdirine sunuyoruz. Bazı yerlerde burada olduğu gibi bizzat kendimiz, diğer yerlerde de genel başkan yardımcılarımız vasıtasıyla ilçe adaylarımızın tanıtımını en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah 30 Ocak Salı günü genel merkezimizin inşası tamamlanan yeni ek binasındaki büyük salonunda seçim beyannamemizi milletimizle paylaşacağız.

Büyükşehir adaylarımızda kendi şehirleri ile ilgili projelerini hazırlamaya hazırlanıyor. Mesela yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Murat Kurum, program ve proje tanıtımı ile bir süredir yürüttüğü kampanyasını resmen başlatıyor. Son yıllarda İstanbul gözü ve gönlü başka mecralarda olan bir yönetimin elinde resmen geriledi, tıkandı. Adeta bir fetret devrine girdi. İstanbul'u yeniden hak ettiği vizyona, eser ve hizmet belediyeciliğine kavuşturmak için artık gün sayıyoruz.

Murat kardeşimizin bilgisi, birikimi, dinamizmi ve iş odaklı karakteri ile depreme hazırlık başta olmak üzere şehrin tüm alt yapısı sorunlarını çözecek en doğru isim olduğunu biz biliyoruz, inşallah İstanbul da görecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Turgut Altınok ve diğer adaylarımız da yakında aynı adımları atacaklar. Keçiören'de yazdığı hizmet destanı ile tarihe geçen Turgut Altınok kardeşimizin büyükşehirdeki projeleri sayesinde Ankara'nın altın çağına gireceğine yürekten inanıyorum.

AK Parti kurulduğu günden beri genel, yerel her seçimde milletimizin karşısına güçlü bir programla, iddialı projelerle, hayırlı hizmet hazırlıkları ile çıkmış bir partidir. Diyorum ki, bakınız AK Parti'nin yerel yönetim seçimlerine girdiği her yerde şunu unutmayın, gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetim el ele vermek suretiyle milletimize hizmette onların sağlayacağı başarıyı özellikle muhalefetin sağlaması mümkün değil.

Dikkat ederseniz AK Parti ve Cumhur İttifakı dışında vizyoner programları, projelere önem veren başka siyasi yapılar da yok. Niçin biliyor musunuz? Çünkü onların ülkeye ve şehirlerimize eser kazandırmak, milletimize hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Kendi iç çekişmelerinden, rant paylaşım kavgalarından, ülke ve millet düşmanları ile iş birliği çabalarından programa, projeye vakit bulamıyorlar. Bırakınız yeni eser yapmayı devam eden çalışmaların üstünü kapatan, verilen hizmetleri kesintiye uğratan tüm oyun planlarını yalan ve algı üzerine kuran iş bilmezlerin elinde şehirlerimiz perişan oldu. Dikkat edin söz verdiği şeylerden bazılarını çeşitli sebeplerden yapamayanlardan değil, yıllarda yönetimde kalmalarına rağmen hiçbir şey yapmayanlardan bahsediyorum. Hiçbir şey yapmadılar doğru değil, bol bol şov yaptılar. Mesela bol bol tatil yaptılar. Mesela iç ve dış karanlık odaklarla ittifaklar yaptılar. Mesela belediye birimlerini siyasi paylaşım mezesi yaptılar. Kısacası kendi şehirlerinin meselelerinin çözümü hariç her işi yaptılar. Daha buram buram kibir kokan edaları ile sergiledikleri komiklikleri saymıyorum bile. Daha bölücü örgütün güdümündeki partiyi şehirlerindeki yönetime ortak etme çabalarını saymıyorum bile. Daha Cumhurbaşkanı Yardımcılığı rüyası ile aylarca şehirlerini sahipsiz bırakmalarını saymıyorum bile. Ama ülkeye, millete, şehirlerine hizmet etme, eser kazandırma namına herhangi bir varlıklarını gören, duyan, şahid olan yok. Buna karşılık şehirlerimizin ihmal edilmişliği, gerileyişi izaha muhtaç olmayacak kadar açıktır.

Bunları söylerken amacımız ne polemik yapmaktır, ne kimseye bühtan etmektir. Biz sadece milletimizin hissiyatını, derdini, beklentisini, özellikle dile getiriyoruz. Üstelik bu muhasebeyi sadece muhalefet adayları için de yapmıyoruz.

"Emekli aylıklarına %49,25 artış yaptık"

Bir yandan seçime hazırlanırken, diğer yandan şartlarımızı zorlama pahasına, milletimizin beklentilerini karşılayacak politikaları da hayata geçiriyoruz. Emeklilerimizin refah seviyesini yükseltmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Geçen sene emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus 5'er bin liralık ödeme yaptık. Emeklilerimizden gelen haklı talepler doğrultusunda, bakanlarımızı talimatlandırmıştım. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının artış oranını memur emeklilerimizle aynı seviyeye yükseltme kararı aldık. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra, aylıklarda Ocak 2024 itibariyle 6 aylık artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız.

Biz tüm bu adımları atarken, muhalefetin nelerle meşgul olduğunu sizler de takip ediyorsunuz. Türkiye ne zaman gururlanacak işler yapsa, bunlar hemen rahatsız oluyor.