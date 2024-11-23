Yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Biz siyasi parti olarak çarşıda, pazarda, sokakta muhalefetten çok daha güçlü bir şekilde zaten varız.

Halkımızla olan gönül bağımızı bugüne kadar hiçbir zaman koparmadık, bundan sonra da koparmayız.

Burada cevabı verilmesi gereken asıl sorular şunlardır:

CHP, Türkiye’nin enerji alanında gurur kaynağı olan projelerini niçin bir kez olsun ziyaret edemedi?

Sayın Özel, neden Filyos’taki doğal gaz tesisimizi ziyaret etme zahmetinde bulunmadı?

Akkuyu santralimizin nerede olduğundan, ne işe yaradığından, enerji arz güvenliğimize nasıl bir fayda sağladığından acaba Sayın Özel’in haberi var mı?

CHP’li yöneticilerin ülkemizin enerji yatırımlarıyla ilgili kayıtsızlığının, daha doğrusu bir türlü geçemeyen hazımsızlığının gerçek sebebi nedir?

Enerjide Türkiye gerçekten tarih yazarken halkımız bundan sevinç duydu, istifade etti, hayatı pek çok alanda kolaylaştı ama muhalefet bu sevinci ve gururu paylaşmaya, buna destek olmaya ne yazık ki yanaşmadı.

Hidroelektrik santrallerimizden nükleer enerji tesislerimize, madenlerimizin kullanılmasından petrol ve doğal gaz arama çalışmalarımıza kadar hiçbir gayretimizde hükûmetimize destek vermediler.

“Türkiye’nin Somali’de, Libya’da ne işi var” cümlesi, bu süreçte muhalefetten en sık duyduğumuz eleştirilerden biriydi.

22 yıl boyunca aktörler değişti, genel başkanlar değişti ama muhalefetin, bilhassa Cumhuriyet Halk Partisi’nin enerji hamlelerimizle ilgili karın ağrısı bir türlü geçmedi.

Sayın Özgür Özel bizi bir yerlere davet etmek yerine önce kendisi Türkiye’nin enerji yatırımlarını bir tanısın, buraları ziyaret etsin, fikir sahibi olmadan önce bilgi sahibi olmaya gayret etsin.

Yoksa halka söylediklerinin hiçbir anlamı olmaz ve olmayacaktır.