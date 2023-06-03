28 Mayıs seçiminde bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028 yılına kadar sürdüreceği görevi resmen başladı.

İlk tören Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce mazbatasını Meclis'in geçici başkanı sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli'den aldı, ardından Genel Kurul'da yemin etti.

Erdoğan buradaki yemin töreninin ardından Anıtkabir'e gitti.

Bir diğer tören 2018 yılında olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de tebrikleri kabul edecek. Burada yapacağı konuşmada yeni dönemin yol haritasına dair mesajlar da verecek. Beştepe'deki programa 21 devlet ve hükümet başkanı olmak üzere toplamda 78 temsilci katılacak.

YENİ KABİNE'Yİ AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Çankaya Köşkü'ne gidecek. Devlet başkanlarının onuruna vereceği yemek sonrasında kameraların karşısına geçecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminin kabinesini kamuoyuyla paylaşacak.

Erdoğan, 18.00'de de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 'Göreve Başlama Töreni'ne katılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi A Kapısı'na varışta Erdoğan'ın konvoyuna Atlı Tören Birliği katılacak.

