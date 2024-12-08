Erdoğan, 2025 yılında üniversite öğrencilerine verilecek burs miktarının ocak ayından itibaren 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltileceğini duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a hitap eden Erdoğan, “Bu sene ne burs vereceğiz? Rakamı aldın benden.” dedi. Bakan Bak ise “3 bin lira dediniz efendim, aylık 3 bin lira.” şeklinde cevap verdi.

Ardından salondakilere dönerek, “Nasıl, 3 bin lira iyi mi?” diye soran Erdoğan, “2 bin alınıyordu. Şimdi onu 3 bine yükselttik. Daha iyi olacak inşallah. Ama bizim Özgür kardeşimiz sağ olsun, halen nerelerde yüzüyor.” ifadelerini kullandı.