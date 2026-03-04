Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Kültür Sanat Takvimi kapsamında, 'Bir Destandır Çanakkale' başlıklı söyleşi programı gerçekleştirilecek. 5 Mart Perşembe günü Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) düzenlenecek olan program, saat 21.00'da başlayacak.

Milli ve manevi değerlerin ele alınacağı etkinlikte, Çanakkale ruhu ve verilen mücadele farklı yönleriyle işlenecek. Yazar Vehbi Vakkasoğlu'nun konuşmacı olarak katılacağı söyleşide; Çanakkale Destanı'nın bilinmeyen yönleri, kahramanlık hikâyeleri ve tarihi mücadelenin detayları dinleyicilerle paylaşılacak.