Erenler Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri belediyenin bahçesinde başladı. Açılış programında konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “İlçemizdeki tüm eğitim kurumlarımıza desteğimizi sürdürmeye, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Erenler Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri belediyenin bahçesinde başladı. Programda ilk olarak yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin hediyeleri takdim edildi. Hediye takdimlerinin ardından konuşan Erenler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özge Yalçın, program için emek harcadıklarını, 3 gün sürecek etkinlikte kursiyerlerin eğlenerek öğreneceklerini belirtti. Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy ise, “Bir eğitimci olarak en güzel şeylerden biriside derslerden sonra alınan güzel sonuçları görmek. Gerçekten burada emek var. Burada bugün kurslarda aylarca ve yıllarca harcanan zamanın, emeğin sonucu var” dedi.

Etkinliğe katılan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “İlçe Halk Eğitim Merkezimiz her yıl kurslarını geliştirerek eğitimlerini sürdürüyor. Kurslarda ve programda emeği geçen hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. İlçemizdeki tüm eğitim kurumlarımıza desteğimizi sürdürmeye, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” derken Kaymakam Günhan Yazar ise, “Bugün burada çok güzel eserler görüyoruz. Hanım kardeşlerimiz yüzlerce el emeği eser üretmişler. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Halk Eğitim Kurslarında eğitim görev vatandaşlarımızın daha iyi koşullarda çalışabilmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Programlarda emeği geçen arkadaşlarımızı ve kardeşlerimizi kutluyorum” diye konuştu.

Etkinliğe, ilçe Kaymakam Günhan Yazar, Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Erenler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özge Yalçın, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.