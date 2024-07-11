Ergene Kaymakamı Kadir Duman başkanlığında bir araya gelen kurum müdürleri ve muhtarlar ilçenin sorunlarını görüşerek çözüm önerilerini değerlendirdi.

Ergene Kaymakamı Kadir Duman başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, TESKİ, TREDAŞ, Telekom gibi kurumlar başta olmak üzere çeşitli birimlerin temsilcileri, kurum müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Muhtarların mahallelerine ilişkin olarak vatandaşlardan gelen sorunları gündeme getirdiği toplantıda mevcut sorunlara ilişkin çözüm önerileri değerlendirildi.

Kaymakam Duman verimli geçen toplantıya iştirak eden tüm katılımcılara teşekkür ederek benzer toplantılara sorunları çözüme kavuşturana kadar devam edeceklerini söyledi.