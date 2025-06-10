Sosyal medya çılgınlığı çıktığından beri toplumuz adeta dejenerasyona uğradı!

Yalan haberlerden tutun da her türlü melanetliklerin yer aldığı, türlü rezilliklerle dolu görüntülerin Tiktok gibi mahrem olmayan görüntülerin revaşta olduğu bir dönem yaşıyoruz. Sadece bununla kalınsa iyi. Şimdilerde okullarda adeta bir salgın gibi yayılan öğrenciler arasında boğaz sıkma oyunu tehlikeli bir hal aldığını duymaktayız.

Başta Büyükşehirler olmak üzere giderek yaygınlaşan bu tehlikeli ve hatta neredeyse ölümcül bir hal alan oyun, öğrenci ailelerini tedirgin eder hale gelmiş durumda. Gençlerin böylesine şiddet içeren oyunları oynaması ve neticede bu oyunların tehlikeli bir hal alması herkesi üzmekte!

Geçmişten bu günlere süre gelen Ergenlik Zorbalığı, şimdilerde öğrencilerin bir birlerini gırtlaklayarak bunu oyun sanmaları ne kadar manidardır? Bu sualin cevabını gelin siz düşünün.

1980 öncesi önce üniversitelerde ve sonra bu Sağ-Sol kavgaları, lise ve hatta ortaokullara kadar sıçrayarak gencecik delikanlıların ve hatta birçok vatandaşın canına ve malına kastedilmişti. Geçen o acı dolu tablonun sonunda Demokrasiye vurulan zincir ile tüm ülkemiz evlatları ağır bedeller ödemişti.

Biz öğrenci aileleri olarak çocuklarımızı mutlaka mercek altına almamız onların iyi bir öğrenci ve vatan evladı olarak yetiştirmemiz gerekir. Yoksa son pişmanlık fayda etmez.

Bin bir eziyet ve yoklukla, sabahın erken saatlerinde sıcak yatağından kalkıp okuluna giden çocuklarımızı geleceğe çok iyi hazırlamamız gerektiğini bilmemiz gerekir. Unutmamamız gereken en önemli konuda bizim batının kötü yönlerini örnek almamız sonucu yazımın başlığında belirttiğim gibi: “TOPLUMUMUZ DEJENERASYONA UĞRAMIŞ OLUR!’

Bir yandan Sosyal Medya salgını, diğer yandan çocuklarımızın şiddet içerikli İnternet oyunları ile beyinlerini tam bir kaos ortamına mahkum etmelerinin önüne geçebilmek için, gerek okullarımızda öğretmen veli işbirliğine gidilmeli, gerekse öğrencileri spor, satranç ve bilgi oyunlarına yönlendirerek onları şiddetten ve tehlikeli oyunlardan uzak tutmamız gerekir.

Okulların yaz tatiline girmeye hazırlandığı bu dönemde öğrenci velilerimizin biraz daha özverili davranarak çocuklarımıza göz kulak olmalı ve onları tatlı dille uyarılıp böylesine tehlikeli oyunları teklif eden arkadaşlarını öğretmenlerine bildirmeli konusunda tembihlemeleri gerekir.

Şimdiden tüm öğrencilerimize yaz tatillerinin güzel ve neşe dolu geçmesini diliyorum. “Çocuklarımız bizim geleceğimiz!” sözünü de asla unutmayalım!