Kadınların Gözünde Erkekleri Küçülten Durumlar

Erkekleri itici gösteren durumlar daha detaylı açıklanabilirdi. Özellikle ikili ilişkiler devam ederken yaşanan itici durumların ciddi anlamda sorunlar yarattığı da su götürmez gerçek. Dolayısıyla sorunların tespiti adına erkekleri itici gösteren durumları konusuna daha yakından bakılabilir.

Devamlı Kendi Paralarından Bahsetmeleri

Erkeklerin kendilerini diğer kişi ya da kişilere karşı iyi gösterme çabalarından birisidir ve çok yapmacık -sığ karşılanabilir. Bir kişinin devamlı kendi parasının çokluğundan bahsedilmesi genelde görgüsüzlük olarak da kabul edilir.

Kadınları Nesne Gibi Görmeleri

Kadınları cinsel anlamda ya da genel olarak nesneleştiren erkekler en sevilmeyen erkek tiplerindendir. Sayısı azımsanamayacak kadar erkek kadınları yalnızca cinsel obje olarak görebilmektedir.

Çapkınlıkla Övünmek

Toplumsal kaynakları olan bir durumdur ve kadında farklı şekilde erkekte farklı şekilde ikiyüzlü biçimde değerlendirilir. ayrıca kendi çapkınlığını ve cinsel birliktelik yaşadığı kadın sayısını baz alarak kendini öven erkeklerde ciddi ego sorunu yanında ve düşük öz benlik algısı olduğu bilinmektedir. Genel olarak hoş karşılanmaz.

Kendilerine Uymayan Kadınları Aşağılamaları

Sadece erkekler için değil herkeste itici duran bir durumdur aslında. Kendi zevklerine uymayan farklı kişileri lakaplar takarak aşağılayıcı tavırlar içine girmek, bunu bir de kendi özelliklerine bakmadan yapmak, erkekleri itici yapan özellikler arasındadır. Bu aynı zaman da kadınlara hakaret eden erkekler için de geçerli bir durumdur. Unutmayın erkek üstün bir varlık değildir. Ne demiş Neşet Baba:”Kadınlar insandır, Bizler ise insanoğlu.”

Sadece Futbol Odaklı Konuşmaları

Bazı erkeklerin itici özellikleri arasında öne çıkan durumdur. Arkadaş toplantısında ya da ilişkilerinde futbol dışında konuşacak bir konu bulamazlar. Bu durum da oldukça iticidir. Kadınların veya bazı erkek arkadaşlarınızın futboldan anlamamaları çok normaldir. Sizinde anlamadığınız konularda konuşulduğunda nasıl canınız sıkılıyorsa karşıyı da öyle düşünmeniz gerekmektedir.