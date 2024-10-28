Maçın ardından yayıncı kuruluş ON6 TV’ye açıklama yapan Erkmen, şunları söyledi:

“Oyunun ilk 20 dakikasında istekli, arzuluyduk. Bir iki tanede pozisyonumuz var. Ofsayttan verilmeyen golümüz var. Uzak göremiyoruz. Aynı golü onlar attılar. Adamlar oyununun özellikle bazı bölümlerinde çabuk çıkışlarda, geçişlerde bizim takımdan daha iyi oynadılar. Bizim bugün özellikle orta sahamız üretkenlikten yoksundu. Kardeşlerim toparlayacaklar. Uğur uzun zaman sonra forma giyiyor. Takım kaptanı olarak elinden geldiğince sorumluluk almaya çalıştı, yoruldu tabi. Mağlup durumda olduğun zaman bir tepki ortaya koymak zorundasın. Türk futboluna bir mesaj veriyorum. Benim oyumcum deplasmanda 70. Dakika 1-0 öndeyken kramp girdi diye yatıyorsa, yemin ediyorum o oyuncuya masörü göndermem. İnegölspor’da geçmişten bugüne kadar bir sürü oyuncu yetiştirdik. Net söylüyorum. Birileri ne yapar eder ben bilemem. Her şey skordan mubah değil kardeşim. Futbol oynayacaksın. Eğer o takım o yatmaları yapmasa bugün galip gelirlerdi. Allah onlara izin vermedi. Attığımız golü gördünüz. Benim oyuncularım bunları yaparsa oyuncuların yattı, kalecin yattı diye bana bu soruyu sorun. Ben kalecime yat demem. Sakatlığı varsa saygı duyarım. Ama onun haricinde Türk futbolunda bu şekilde özellikle alt liglerden yukarılara oyuncu sunamayız. Bizim takımımız genç bir takım. Geleceğe yönelik Türk futboluna aday 5-6 tane oyuncu var. Onları hep beraber görüyoruz. Bu oyuncular kendilerini geliştirmek için sahada futbol oynayacaklar. Davranışlarıyla ilgili en ufak bir yanlış gördüğümüzde buna tepki göstermezsem o zaman bana söyleyin. 90+6’da attıkları gol için ben bu çocukların gözlerinden öpüyorum. Daha önce bu dakikalarda gol yiyorlardı. Aynı tepkiyi bugün koydular, mağlubiyeti kabul etmediler. Direnç gösterdiler ve beraberliği sağladık. İçeride mağlubiyet bizi üzerdi. Beraberlik üzdü. Galip gelsek çok daha mutlu olacaktık ama attığımız golle berabere kaldık. Çocukların ayaklarına, yüreklerine sağlık.”

Kaynak: bülten