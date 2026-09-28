Milyarlık transferlerin kaynağı mercek altında

Adli makamlarca derinleştirilen soruşturmada, İsmet Öğüt üzerinden gerçekleştirilen bu astronomik para hareketlerinin asıl kaynağı, mevcut fon usulsüzlükleriyle olan ilişkisi ve meblağın nihai olarak kimlerin eline geçtiği titizlikle araştırılıyor.

Eski milletvekili ağabeyi de inceleme kapsamında

Soruşturma dosyası çerçevesinde mercek altına alınan bir diğer kritik husus ise Öğüt’ün ağabeyi olan 22, 23 ve 24. Dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt oldu. Savcılığın, söz konusu devasa mal varlığı ile dikkat çeken para transferleri arasında eski vekil Ensar Öğüt ile herhangi bir ekonomik menfaat ilişkisi ya da gizli ortaklık bulunup bulunmadığını çok yönlü olarak irdelediği belirtildi.

Fonlardan tahliye edilen yüksek hacimli meblağların gerçek sahiplerinin kimler olduğu, bu paraların izini kaybettirmek için hangi hesaplara aktarıldığı ve soruşturmanın merkezindeki yasa dışı işlemlerle olan doğrudan bağlantısı, mali şube ekipleri tarafından tüm detaylarıyla aydınlatılmaya devam ediyor.