Yerel seçimler için çalışmalarına hız veren AK Parti'de önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirildi. Kritik toplantıda 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerin masaya yatırıldığı belirtildi.

"Milletin sevdiği ve saydığı adayları belirleyelim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına aday profili konusunda talimat vererek, "Düzgün, temiz, milletin sevdiği ve saydığı adaylar belirleyelim.Gidecekler olacaktır mutlaka ama onlara da vefasızlık yapmak istemeyiz, yapmayız. Ama sonuçta gitmesi gerektiği için gidecektir. Bölgede karşılığı olmayan arkadaşlarımızla vedalaşacağız.

Kırmadan, dökmeden, vefasızlık etmeden yollarımızı ayıracağız. Kendi içinizde kavga etmeyin. Süreci birlik beraberlik içinde yürütün. AK Parti'yle yolu kesişen herkesi davamıza sonuna kadar sahip çıkması için seferber edelim" dedi.

6 Bin 575 aday başvuru yaptı

Sabah'ta yer alan habere göre; 9 Kasım'da başlayıp 2 Kasım'da sona eren aday adaylığı başvurularının ardından temayül yoklamalarını gerçekleştiren AK Parti'de bugüne kadar 6 bin 575 aday adayı başvuru yaptı.

AK Parti, önümüzdeki günlerde kesin aday listeleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında üst komisyon kuracak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aralık ayından itibaren il gezilerine başlayacağı, bunun için de bir planlama yapıldığı öğrenildi.