Metal Sanayi esnafı ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Saadet Partisi ve Demokrat Parti çatı adayı Hasan Eroğlu, İnegöl'ü yöneten AK Partili idarecilerin kısır çekişmeleri nedeniyle İnegöl'ün birçok noktada hizmet alamadığını ifade etti.

Saadet Partisi ve Demokrat Parti çatı adayı Hasan Eroğlu son hafta saha çalışmalarını hızlandırdı. Hasan Eroğlu ekibiyle birlikte Metal sanayi ve İnegöl Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret etti.



BİZ HERKESE İŞ YAPTIRIRIZ, GEREKİRSE KAPIDA SABAHLARIZ

İnegöl’ün mevcut siyasi idarecileri arasındaki kısır çekişmeler sebebiyle hizmet alamadığını ifade eden Eroğlu, "Daha önce bizlere ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi ve hükümet bizde olursa hizmet hızlı gelir, işiniz görülür diyerek oy istediler. İnegöllüler de bu anlamda Bursa’da görülmemiş desteği bu yönetici arkadaşlara verdiler ancak geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Aynı partiye mensup 2 belediye başkanı birbirleri ile anlaşamadıklarından İnegöl bırakın fazlasını alması gereken hizmetin yarısını dahi alamadı. Bizler Saadet Partisi olarak işte Demokrat Parti ile ittifak yaparak bir yola çıktık. Daha önce de farklı siyasi görüşteki birçok oluşumla birlikte çalıştık. Rahmetli Erbakan hocamız Kıbrıs zaferini Ecevit’le kazandı. Biz herkesle iş yaparız. Herkese iş yaptırırız. Büyükşehirde, Ankara’da kim olursa olsun kapısında sabahlarız ama bu İnegöl’ün, vatandaşımızın hizmetini alırız" dedi.



ENDİŞELENMEYİN, EKSİK KALAN HAYIRLI İŞLERİNİZ VARSA, TAMAMLARIZ

Ziyaretleri sırasında Hasan Eroğlu mevcut yöneticilere seslenerek, "Başladığınız hayırlı işleri devam ettireceğiz. Eksik kalan işlerinizi biz tamamlayacağız. Kuşkunuz olmasın, yaptığınız hayırlı hizmetler sizin adınıza yaşayacaktır. Endişelenmeyin, ‘keşke şu işi de yapsaydım, şunu da yapmam gerekiyor’ dediğiniz her hayırlı işi bundan sonra biz yapacağız. Siz yeter ki fikir verin, ‘şu iş yarım kaldı’ deyin, hayırlı iş ise onu tamamlamaya hazırız. Müsterih olun, Biz düşünce ayrılığı yapmayacağız. Muhalefeti nimet bileceğiz. Çünkü, muhalefet bizim göremediğimizi gören noktadadır" diye konuştu.