YouTube kanalında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Mütercimler, bu sistemi kuranlara yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Mütercimler, Türkiye'nin mevcut sisteme nasıl geçtiğini anlatarak, "Bu sistemi kurduran biziz. Bu sistemi kuranların başında 'Yetmez ama evet' diyenler bulunuyor. Liberal çevreler, intikam duygusuyla hareket edenler, CHP'ye tepki duyanlar ve mikro milliyetçilerin tümünün payı var," dedi. Mütercimler, söz konusu sistemin bir kişiyi hızla otoriter bir yapıya dönüştürebileceğini vurguladı.

Erken seçim beklentisini dile getiren Mütercimler, seçim tarihine dair tahminlerde bulunarak, "Bana göre ya 2025 Kasım ayında ya da 2026'nın Mart veya Nisan ayında olabilir. Ancak erken bir seçim bizi bekliyor," şeklinde konuştu. Ayrıca bu tartışmaların anayasa değişikliği çerçevesinde yapılması gerektiğini belirtti.

"2025'te Umudum İnsan Hakları"

Mütercimler, 2025 yılına dair temennilerini de dile getirerek, "Umarım 2025 yılı, Cumhurbaşkanına hakaret nedeniyle insanların gözaltına alınmadığı, tutuklanmadığı bir yıl olur," dedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirerek, sistemin değişmesi gerektiğini vurguladı.