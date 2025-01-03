Mayıs ayında kanser teşhisi konulan ve ardından lösemiye yakalanan Esma Esad'ın, yaşama şansının yüzde 50 olduğu belirtilmişti. İngiliz medya organları, Esma Esad'ın pasaportunun süresinin sona erdiği ve bu nedenle İngiltere'ye giremeyeceği bilgisini verdi. Çifte vatandaş olan Esma Esad'ın pasaportunun geçerliliğini yitirmesi sonrası, İngiliz yetkililerin sağlık durumu nedeniyle ülkeye girişine izin vermediği ve bu sebeple Esad'ın İngiltere'de tedavi göremeyeceği ifade edildi.

İLK TEŞHİS 2018 YILINDA KONULDU

Öte yandan, İngiltere Başbakanlık kaynakları tarafından yapılan bir açıklamada ise 2020'de süresi dolan İngiliz pasaportunu yenilemeyen Esad'ın herhangi bir seyahat belgesinin de bulunmadığı açıklandı. Esma Esad'a 2018'de ise meme kanseri teşhisi konulmuş, Esad'ın kanseri Ağustos 2019'da yendiği açıklanmıştı.