Araştırma Üniversiteleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında gerçekleştirildi.KAYSERİ (İGFA) - Araştırma Üniversitelerinin 2023 yılı verileri dikkate alınarak yapılan performans sıralamasının açıklandığı toplantıda Erciyes Üniversitesi (ERÜ) devlet üniversiteleri arasında 8. sırada yer aldı.

Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar’ın yanı sıra YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, Araştırma Üniversiteleri’nin Rektör ve Rektör Yardımcıları katıldı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’un da katıldığı toplantıda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Araştırma Üniversitelerinin 2023 yılı performans sıralamalarını açıkladı. Açıklanan sıralamaya göre 23 üniversite arasında ERÜ, 53 puan ile 11. sırada, Devlet Üniversiteleri arasında ise 8. sırada yer aldı. ERÜ Toplam Puanını bir önceki yıla kıyasla 49.61’den 53’e, Kapasite Puanını 17,79’dan 22’ye, İşbirliği Puanını 9,49’dan 10’a çıkararak önemli bir başarı elde etmiştir.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, konu ile ilgili yaptığı açıklamada her geçen gün yeni bir başarıya imza atmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Özverili bir çalışma ile Araştırma Üniversitelerinin 2023 performans sıralamasında 11. sırada, Devlet Üniversiteleri arasında ise 8. sırada yer aldıklarına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, elde edilen başarıdan dolayı akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkür etti.