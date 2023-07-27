İstanbul'un ünlü semtlerinden Cihangir'de bulunan bir mekan, son günlerde sosyal medyada paylaşılan skandal görüntülerle gündeme oturdu. Görüntüler, mekanda gerçekleştirilen "speed dating" yani "hızlı flört" etkinliği adı altında yapılan eş değiştirme partisini ortaya çıkardı. Skandal görüntülerin sosyal medyada büyük tepki toplamasının ardından Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri duruma hızla müdahale etti. Mekana yapılan denetim sonucunda, eş değiştirme partisi düzenlemek ahlaki ve toplumsal değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle mekan, ticari faaliyetten men edildi ve kapısına kilit vuruldu.



Kafe işletmecisi Kaan Gür, etkinliğin aslında iş dünyasına yönelik bir tanışma etkinliği olduğunu, sosyal medyada dolaşan görüntülerin ise yaklaşık 1 ay önce gerçekleşen etkinliğe ait olduğunu açıkladı. Gür, etkinliğin özgün amacının yanlış anlaşıldığını ve sosyal medyanın bazen gerçekleri yansıtmaktan uzaklaşabileceğini belirtti. Bu nedenle, iş dünyası ile ilgili etkinliklerin amaç ve niteliğinin doğru şekilde anlaşılmasının önemine vurgu yaptı.

OLAY FARKLI BİR HAL ALDI

Kaan Gür; "Bir etkinlik için bizim dükkanımızı kiralamışlardı. Business etkinliği… İnsanlar burada tanışıyor, iş ortaklığı doğuyor. Buraya mühendisler, mimarlar geliyor, iş yapan insanlar geliyor. Bunu kamuoyunda tamamen bambaşka anlattılar. Eş değiştirmeli partiler olduğunu lanse ettiler. Böyle bir şey asla yok. Burası zaten Cihangir'in en işlek caddesi, böyle bir şeyi nasıl yapabiliriz. Bu etkinlik 2-3 kez başka mekanlarda da yapıldı. Artık bize kumpas mı kurdular bilmiyorum. Böyle saçma bir olayla karşılaştık. Yıllardan beri bu tür etkinlikler dünyada yapılıyor. Bu sadece arkadaşlık için bir tanışma partisi. Mimarlar geliyor, doktorlar, mühendisler geliyor. Burada tanışıyorlar, meslekleri hakkında sohbet ediyorlar. Burası zaten aile olarak işletilen bir mekan. Komşularımız, mahalle bizi burada biliyor. Yıllardan burada oturan insanlarız. Saçma sapan bir şeyle karşılaştık" dedi.

Son olarak Kafe işletmecisi Kaan Gür, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, etkinliklerinin aslında bir uygulama olduğunu ve katılımcıların kafede buluşarak etkinliği gerçekleştirdiğini belirtti. Özellikle "İspanya Geceleri" düzenlediklerini ve Türkiye'de yaşayan İspanyolların, Kolombiyalıların, Meksikalıların buraya gelerek bir araya geldiğini ve keyifli sohbetlerle tanıştıklarını ifade etti. Videoda yer alan kişilerin çoğunlukla yabancılar olduğunu vurgulayan Gür, İspanyol geceleri ve Latin geceleri gibi etkinlikler düzenlediklerini ve bu sayede farklı kültürlere meraklı olanların da katıldığını dile getirdi. Türklerin ve Finlandiyalıların da videoda yer aldığını ve katılımcıların aralarında Finlandiya hakkında sohbet ettiklerini belirterek, konunun sosyal medyada yanıltıcı şekilde lanse edildiğini vurguladı. Özellikle gece kulüplerindeki konseptten tamamen farklı olduklarını ve sadece kafe ortamında bu tür etkinlikler düzenlediklerini net bir şekilde ifade etti.